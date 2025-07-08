"Драма по расписанию": мать жениха появилась на церемонии в свадебном платье и вуали

Свадебная церемония в один миг превратилась в спектакль, когда мать жениха появилась в образе… невесты.

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Гости буквально замерли, увидев, как женщина зашла в зал в длинном белоснежном платье, расшитом кружевом, и с вуалью, как у настоящей новобрачной. Ситуацию описал один из родственников пары на популярном форуме Reddit.

По его словам, момент появления женщины вызвал изумление у всех присутствующих.

"Это был не оттенок слоновой кости и даже не кремовый. Это было чисто свадебно-белое платье. Один из детей даже подумал, что она забыла, чья это свадьба", — написал он.

Несмотря на очевидное нарушение свадебного этикета, невеста сохранила самообладание. Однако жених, по словам очевидцев, выглядел так, будто мечтал исчезнуть с лица земли. Когда один из гостей осторожно поинтересовался у женщины, почему она выбрала белое, та, смеясь, ответила: "О, не волнуйтесь, у меня рукава длиннее, так что мы не запутаемся".

Но этим она не ограничилась. Во время церемонии мать жениха активно поправляла шлейф невесты, словно была частью команды подружек, и даже прошептала: "Это как моя свадьба, только свечей меньше". А на банкете она схватила букет, брошенный невестой.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пользователи Reddit были поражены поступком женщины. Комментарии под постом варьировались от саркастических до возмущенных.

"Такие люди точно знают, что делают. Это не невинный промах — это драма по расписанию", — отметил один из них.

Как утверждает один из гостей, невеста до сих пор не простила свою будущую свекровь. Они в шутку добавляют, что на следующую свадьбу ее стоит звать только при условии, что она появится в черном комбинезоне.

Ранее Фокус сообщал, что пара рассказала об "особом" ритуале, который помогает им годами не ссориться. Джордж Хирн из Великобритании рассказал, как простая привычка помогла ему и девушке сохранить гармонию в отношениях. Раз в месяц они обсуждают свои чувства и цели, и уже два с половиной года обходятся без конфликтов.

Также стало известно, что мужчина надел на свадьбу новые туфли и остался без пальцев. Мартин Ральф решил надеть специально заказанную ортопедическую обувь на торжество.