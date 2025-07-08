"Драма за розкладом": мати нареченого з'явилася на церемонії у весільній сукні та вуалі

Весільна церемонія в одну мить перетворилася на спектакль, коли мати нареченого з'явилася в образі... нареченої.

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Гості буквально завмерли, побачивши, як жінка зайшла в зал у довгій білосніжній сукні, розшитій мереживом, і з вуаллю, як у справжньої нареченої. Ситуацію описав один із родичів пари на популярному форумі Reddit.

За його словами, момент появи жінки викликав подив у всіх присутніх.

"Це був не відтінок слонової кістки й навіть не кремовий. Це була чисто весільно-біла сукня. Один із дітей навіть подумав, що вона забула, чиє це весілля", — написав він.

Попри очевидне порушення весільного етикету, наречена зберегла самовладання. Однак наречений, за словами очевидців, виглядав так, ніби мріяв зникнути з лиця землі. Коли один із гостей обережно поцікавився в жінки, чому вона обрала біле, та, сміючись, відповіла: "О, не хвилюйтеся, у мене рукави довші, тож ми не заплутаємося".

Але цим вона не обмежилася. Під час церемонії мати нареченого активно поправляла шлейф нареченої, немов була частиною команди подружок, і навіть прошепотіла: "Це як моє весілля, тільки свічок менше". А на банкеті вона схопила букет, кинутий нареченою.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Користувачі Reddit були вражені вчинком жінки. Коментарі під постом варіювалися від саркастичних до обурених.

"Такі люди точно знають, що роблять. Це не безневинний промах — це драма за розкладом", — зазначив один із них.

Як стверджує один із гостей, наречена досі не пробачила свою майбутню свекруху. Вони жартома додають, що на наступне весілля її варто кликати тільки за умови, що вона з'явиться в чорному комбінезоні.

Раніше Фокус повідомляв, що пара розповіла про "особливий" ритуал, який допомагає їм роками не сваритися. Джордж Гірн з Великої Британії розповів, як проста звичка допомогла йому і дівчині зберегти гармонію у стосунках. Раз на місяць вони обговорюють свої почуття і цілі, і вже два з половиною роки обходяться без конфліктів.

Також стало відомо, що чоловік одягнув на весілля нові туфлі й залишився без пальців. Мартін Ральф вирішив одягнути спеціально замовлене ортопедичне взуття на урочистість.