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Пара розповіла про "особливий" ритуал, який допомагає їм роками не сваритися (відео)

Британська пара живе без сварок уже 2,5 року, регулярно проводячи щомісячні обговорення стосунків
Джорж Гірн разом із дівчиною Еллі | Фото: колаж Фокус

Джордж Гірн із Великої Британії розповів, як проста звичка допомогла йому та дівчині зберегти гармонію у стосунках. Раз на місяць вони обговорюють свої почуття і цілі, і вже два з половиною роки обходяться без конфліктів.

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Британець, який працює лайф-коучем, розповів про просту практику, яка допомогла зберегти стосунки без конфліктів. Своїм методом він поділився в TikTok.

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25-річний Джордж Гірн, який переїхав із Лондона до Австралії разом із дівчиною Еллі, стверджує, що за два з половиною роки стосунків у них жодного разу не було сварки. Секрет, за його словами, простий: раз на місяць вони влаштовують "огляд стосунків" — практику, натхненну корпоративним стилем.

"Ми дотримуємося принципу Glows/Grows/Goals — що тішило, що можна поліпшити й до чого прагнемо", — розповів Гірн.

Чоловік запевняє, що щомісячні збори допомагають зміцнювати довіру, відкрито говорити про почуття і не збирати невдоволення.

Відео Джорджа в TikTok, де він пояснює суть методу, стало вірусним, і його подивилися понад 1,6 мільйона разів, залишивши понад тисячу коментарів. Одні надихнулися, інші жартували:

"Які ваші ключові показники ефективності на наступний квартал?", "Ви проводите оцінку ризиків перед спільною відпусткою?", "Це насправді дуже мило", "Ви наймаєте менеджерів для вашого проєкту?", — писали вони.

Однак Гірн не ображається на глядачів і впевнений, що якщо хоча б одна пара замислиться про якість спілкування, то вже стане для нього перемогою.

"Світ, у якому чоловіки вміють слухати й бути вразливими, був би кращим для всіх", — додав він.

Видання Newsweek зазначає, що за даними Університетського коледжу Лондона, погана комунікація — одна з головних причин розлучень у Великій Британії. Сам Гірн думає, що іронія в коментарях — це прояв "токсичної мужності", де щирість і чуйність, як і раніше, вважаються слабкістю.

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