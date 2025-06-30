Пара розповіла про "особливий" ритуал, який допомагає їм роками не сваритися (відео)

Джордж Гірн із Великої Британії розповів, як проста звичка допомогла йому та дівчині зберегти гармонію у стосунках. Раз на місяць вони обговорюють свої почуття і цілі, і вже два з половиною роки обходяться без конфліктів.

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Британець, який працює лайф-коучем, розповів про просту практику, яка допомогла зберегти стосунки без конфліктів. Своїм методом він поділився в TikTok.

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25-річний Джордж Гірн, який переїхав із Лондона до Австралії разом із дівчиною Еллі, стверджує, що за два з половиною роки стосунків у них жодного разу не було сварки. Секрет, за його словами, простий: раз на місяць вони влаштовують "огляд стосунків" — практику, натхненну корпоративним стилем.

"Ми дотримуємося принципу Glows/Grows/Goals — що тішило, що можна поліпшити й до чого прагнемо", — розповів Гірн.

Чоловік запевняє, що щомісячні збори допомагають зміцнювати довіру, відкрито говорити про почуття і не збирати невдоволення.

Відео Джорджа в TikTok, де він пояснює суть методу, стало вірусним, і його подивилися понад 1,6 мільйона разів, залишивши понад тисячу коментарів. Одні надихнулися, інші жартували:

"Які ваші ключові показники ефективності на наступний квартал?", "Ви проводите оцінку ризиків перед спільною відпусткою?", "Це насправді дуже мило", "Ви наймаєте менеджерів для вашого проєкту?", — писали вони.

Однак Гірн не ображається на глядачів і впевнений, що якщо хоча б одна пара замислиться про якість спілкування, то вже стане для нього перемогою.

"Світ, у якому чоловіки вміють слухати й бути вразливими, був би кращим для всіх", — додав він.

Видання Newsweek зазначає, що за даними Університетського коледжу Лондона, погана комунікація — одна з головних причин розлучень у Великій Британії. Сам Гірн думає, що іронія в коментарях — це прояв "токсичної мужності", де щирість і чуйність, як і раніше, вважаються слабкістю.

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