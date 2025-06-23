Весілля обернулося розлученням: наречений принизив наречену у всіх на очах

У соцмережах обговорюють незручну весільну промову, в якій наречений зізнався, що не відчуває фізичного потягу до своєї дружини.

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На форумі Reddit набирає популярності пост про весілля, на якому наречений зробив несподіване зізнання. Користувачі соцмереж вважають, що подібні зізнання є вірним шляхом до розлучення.

Просто під час церемонії чоловік повідомив, що його новоспечена дружина "не в його фізичному смаку". Історію опублікували в сабреддиті r/wedding_shaming, де користувачі діляться історіями провальних весіль і недоречних вчинків.

За словами одного з гостей, наречений вимовив цю фразу вголос, промовляючи промову, і викликав негайну реакцію оточуючих.

"Люди почали шепотітися, і навіть я подумав, що почув. Не міг повірити, що він це сказав", — сказав наречений.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Гість припустив, що коментар був викликаний нервами й мав залишитися "в голові, а не потрапити в мікрофон".

Хоча не уточнюється, як на заяву відреагувала наречена, користувачі Reddit впевнені: таке зізнання на публіці — червоний прапор. Багато хто вважає, що відсутність фізичного потягу — одна з причин краху шлюбу.

"Мій колишній чоловік теж говорив, що я не в його смаку. Ось чому він колишній", — написала одна з дівчат.

Інші ділилися історіями, в яких партнери соромилися їхньої зовнішності або ставили ультиматуми, погрожуючи піти за найменших змін.

"Одного разу мати мого колишнього чоловіка вибачилася переді мною за його поведінку. Це було кумедно, тому що він чесно виглядав збитим з пантелику, не розуміючи, за що вона перепрошує. Вона також купила мені ковдру в один рік і сказала, що це для "її холодної дитини", маючи на увазі мене. Він зніяковів і сказав, що не так уже й застуджується. Я вказала, що вона мала на увазі мене, і він відповів, що хотів посміятися наді мною, тому що я не дитина її матері, і це не могло бути тим, що вона мала на увазі. Пізніше його мати підтвердила, що мала на увазі мене", — писала інша користувачка.

Фінал історії виявився передбачуваним: автор поста пізніше уточнив, що пара вже в розлученні.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя заморозило весільний торт на цілий рік. Пара з Сан-Франциско (США) вирішила відсвяткувати першу річницю весілля класичним способом. Однак замість солодких ласощів, подружжя відчуло присмак бензину.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.