Свадьба обернулась разводом: жених унизил невесту у всех на глазах

В соцсетях обсуждают неловкую свадебную речь, в которой жених признался, что не чувствует физического влечения к своей жене.

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На форуме Reddit набирает популярность пост о свадьбе, на которой жених сделал поразительное признание. Пользователи соцсетей считают, что подобные признания являются верным путем к разводу.

Прямо во время церемонии мужчина сообщил, что его новоиспеченная жена "не в его физическом вкусе". История была опубликована в сабреддите r/wedding_shaming, где пользователи делятся историями провальных свадеб и неуместных поступков.

По словам одного из гостей, жених произнес эту фразу вслух, говоря речь, и вызвал немедленную реакцию окружающих.

"Люди начали шептаться, и даже я подумал, что ослышался. Не мог поверить, что он это сказал", — сказал жених.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Гость предположил, что комментарий был вызван нервами и должен был остаться "в голове, а не попасть в микрофон".

Хотя не уточняется, как на заявление отреагировала невеста, пользователи Reddit уверены: такое признание на публике — красный флаг. Многие считают, что отсутствие физического влечения — одна из причин краха брака.

"Мой бывший муж тоже говорил, что я не в его вкусе. Вот почему он бывший", — написала одна из девушек.

Другие делились историями, в которых партнеры стыдились их внешности или ставили ультиматумы, угрожая уйти при малейших изменениях.

"Однажды мать моего бывшего мужа извинилась передо мной за его поведение. Это было забавно, потому что он честно выглядел сбитым с толку, не понимая, за что она извиняется. Она также купила мне одеяло в один год и сказала, что это для «ее холодного ребенка», имея в виду меня. Он смутился и сказал, что не так уж и простужается. Я указала, что она имела в виду меня, и он ответил, что хотел посмеяться надо мной, потому что я не ребенок ее матери, и это не могло быть тем, что она имела в виду. Позже его родительница подтвердила, что имела в виду меня", — писала другая пользовательница.

Финал истории оказался предсказуемым: автор поста позже уточнил, что пара уже в разводе.

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