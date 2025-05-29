Супруги заморозили свадебный торт на целый год: зачем они это сделали (видео)

Пара из Сан-Франциско (США) решила отпраздновать первую годовщину свадьбы классическим способом, с кусочком своего замороженного свадебного торта. Однако вместо сладкого лакомства, супруги ощутили привкус бензина.

Related video

Об этом рассказала 28-летняя Талия Казарян в одному из своих видео в TikTok.

Традиция хранения верхнего яруса свадебного торта уходит корнями в XIX век. Тогда лакомство, как правило, было плотным, фруктовым и сохранялось либо к первой годовщине, либо к крестинам первенца. Сегодня пары продолжают этот обычай в надежде повторить атмосферу свадьбы.

Однако то, что должно было стать трогательным моментом, обернулось настоящим провалом для 28-летней Талии Казарян и ее супруга. В годовщину свадьбы они попытались отведать верхний ярус своего свадебного торта, как того требует традиция. Но вместо сладких воспоминаний их ждал вкус бензина и пластика.

Вирусное видео, опубликованное в TikTok, уже собрало более 3 миллионов просмотров. В нем пара открывает плотно завернутый торт, хранившийся целый год, и с первыми же укусами осознает: десерт испорчен.

"Мы позаботились о хранении — завернули в пленку, переложили в коробку, взяли с собой в поездку… но это был химический ужас", — поделилась американка.

Хотя супруги не пострадали, они остались в замешательстве, ведь как что-то столь символичное могло так сильно пойти не по плану? Тем не менее, Казарян с юмором отнеслась к ситуации: "Воспоминания бывают не такими сладкими, как ожидалось, но все равно делают историю прекрасной".

Реакции пользователей TikTok оказались разными. Некоторые поддержали Талию, назвав традицию устаревшей. "Это худшая идея. Лучше просто купить свежий кусок у пекаря!" — написала одна девушка. Другие уверяли, что все дело в правильной упаковке и хранении.

Ранее Фокус сообщал, что супруги из США были ошеломлены, узнав, что священник, который их поженил, теперь Папа Римский. Роберт Прево, ранее известный как "отец Боб", ныне Папа Лев XIV, специально прилетел из Перу, чтобы провести их церемонию.

Также стало известно, что жених исчез сразу после клятвы. Шесть лет отношений закончились внезапным расставанием возлюбленных. Жених Кайли сбежал с приема, а спустя время оказался в объятиях ее родственника.