Жених исчез сразу после клятвы: правда всплыла через несколько месяцев (видео)

Шесть лет отношений закончились внезапным исчезновением возлюбленного. Жених Кайли сбежал с приема, а спустя время оказался в объятиях ее родственника.

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В эфире популярного австралийского радиошоу Late Drive with Ben, Liam & Belle прозвучала история, которую не придумаешь даже в сценарии мыльной оперы.

Звонок от слушательницы, представившейся как Кайли из Австралии, превратился в настоящую сенсацию. Она рассказала, что жених исчез сразу после свадебной церемонии, а позже выяснилось, что он ушел к ее кузену.

Кайли отметила, что шесть лет встречалась с мужчиной, которого считала любовью всей своей жизни. Подготовка к свадьбе продвигалась долго и тщательно — церемония, официальные фотографии, прием с гостями. Все шло по плану, пока внезапно, прямо во время банкета, жених не исчез.

"Он просто ушел. Ни слова, ни записки. Я искала его, спрашивала у друзей, но он словно растворился", — рассказала Кайли в эфире.

Австралийка призналась, что в течение нескольких месяцев не получала от него никаких известий. Только позже выяснилось, что мужчина уже тогда имел отношения на стороне. Несмотря на это, он не отменил свадьбу и даже сыграл роль идеального жениха перед сотней гостей.

"Он был ласков, держал меня за руку, смотрел в глаза. А потом… все", — с грустью добавила женщина.

Гости, по ее словам, были растеряны, но не стали покидать праздник, просто продолжили есть, пить и общаться. Сама Кайли ушла в номер, где провела вечер в полном одиночестве, не понимая, что произошло.

Самое шокирующее откровение прозвучало ближе к концу разговора, когда радиоведущие поинтересовались, где сейчас ее бывший муж.

"Он с моим кузеном. Да, с моим родственником", — спокойно ответила Кайли.

Это вызвало настоящую бурю в студии: шок, смех, крики. По словам Кайли, с тех пор она полностью прекратила общение и с бывшим мужем, и с кузеном, посчитав их предательство слишком болезненным.

Ранее Фокус сообщал, что супруги из США были ошеломлены, узнав, что священник, который их поженил, теперь Папа Римский. Роберт Прево, ранее известный как "отец Боб", ныне Папа Лев XIV, специально прилетел из Перу, чтобы провести их церемонию.

Также стало известно, что жених и невеста не испугались надвигающегося торнадо и сыграли свадьбу на улице. Когда над свадебной церемонией в Теннесси (США) разразился шторм, фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер не упустила шанс сделать потрясающие снимки, которые позже взорвали соцсети.