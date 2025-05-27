Наречений зник одразу після клятви: правда спливла через кілька місяців (відео)

Шість років стосунків закінчилися раптовим зникненням коханого. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.

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В ефірі популярного австралійського радіошоу Late Drive with Ben, Liam & Belle прозвучала історія, яку не придумаєш навіть у сценарії мильної опери.

Дзвінок від слухачки, яка представилася як Кайлі з Австралії, перетворився на справжню сенсацію. Вона розповіла, що наречений зник одразу після весільної церемонії, а пізніше з'ясувалося, що він пішов до її кузена.

Кайлі зазначила, що шість років зустрічалася з чоловіком, якого вважала коханням усього свого життя. Підготовка до весілля просувалася довго і ретельно — церемонія, офіційні фотографії, прийом з гостями. Усе йшло за планом, поки раптово, просто під час банкету, наречений не зник.

"Він просто пішов. Ні слова, ні записки. Я шукала його, питала у друзів, але він немов розчинився", — розповіла Кайлі в ефірі.

Австралійка зізналася, що протягом кількох місяців не отримувала від нього жодних звісток. Лише пізніше з'ясувалося, що чоловік уже тоді мав стосунки на стороні. Попри це, він не скасував весілля і навіть зіграв роль ідеального нареченого перед сотнею гостей.

"Він був ласкавий, тримав мене за руку, дивився в очі. А потім... все", — із сумом додала жінка.

Гості, за її словами, були розгублені, але не стали залишати свято, просто продовжили їсти, пити й спілкуватися. Сама Кайлі пішла в номер, де провела вечір на самоті, не розуміючи, що сталося.

Найбільш шокуюче одкровення прозвучало ближче до кінця розмови, коли радіоведучі поцікавилися, де зараз її колишній чоловік.

"Він із моїм кузеном. Так, з моїм родичем", — спокійно відповіла Кайлі.

Це викликало справжню бурю в студії: шок, сміх, крики. За словами Кайлі, відтоді вона повністю припинила спілкування і з колишнім чоловіком, і з кузеном, вважаючи їхню зраду занадто болючою.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя зі США було приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", нині Папа Лев XIV, спеціально прилетів з Перу, щоб провести їхню церемонію.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі (США) вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.