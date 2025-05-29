Подружжя заморозило весільний торт на цілий рік: навіщо вони це зробили (відео)

Пара із Сан-Франциско (США) вирішила відсвяткувати першу річницю весілля класичним способом, зі шматочком свого замороженого весільного торта. Однак замість солодких ласощів, подружжя відчуло присмак бензину.

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Про це розповіла 28-річна Талія Казарян в одному зі своїх відео в TikTok.

Традиція зберігання верхнього ярусу весільного торта сягає корінням у XIX століття. Тоді ласощі, як правило, були щільними, фруктовими й зберігалися або до першої річниці, або до хрестин первістка. Сьогодні пари продовжують цей звичай у надії повторити атмосферу весілля.

Однак те, що мало стати зворушливим моментом, обернулося справжнім провалом для 28-річної Талії Казарян та її чоловіка. У річницю весілля вони спробували покуштувати верхній ярус свого весільного торта, як того вимагає традиція. Але замість солодких спогадів на них чекав смак бензину і пластику.

Вірусне відео, опубліковане в TikTok, вже зібрало понад 3 мільйони переглядів. У ньому пара відкриває щільно загорнутий торт, що зберігався цілий рік, і з першими ж укусами усвідомлює: десерт зіпсований.

"Ми подбали про зберігання — загорнули в плівку, переклали в коробку, взяли з собою в поїздку... але це був хімічний жах", — поділилася американка.

Хоча подружжя не постраждало, воно залишилося збентеженим, адже як щось настільки символічне могло так сильно піти не за планом? Проте Казарян з гумором поставилася до ситуації: "Спогади бувають не такими солодкими, як очікувалося, але все одно роблять історію прекрасною".

Реакції користувачів TikTok виявилися різними. Деякі підтримали Талію, назвавши традицію застарілою. "Це найгірша ідея. Краще просто купити свіжий шматок у пекаря!" — написала одна дівчина. Інші запевняли, що вся справа в правильному пакуванні та зберіганні.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя зі США було приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", нині Папа Лев XIV, спеціально прилетів із Перу, щоб провести їхню церемонію.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.