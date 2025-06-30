Пара рассказала об "особом" ритуале, который помогает им годами не ссориться (видео)

Джордж Хирн из Великобритании рассказал, как простая привычка помогла ему и девушке сохранить гармонию в отношениях. Раз в месяц они обсуждают свои чувства и цели, и уже два с половиной года обходятся без конфликтов.

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Британец, который работает лайф-коучем рассказал о простой практике, которая помогла сохранить отношения без конфликтов. Своим методом он поделился в TikTok.

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25-летний Джордж Хирн, переехавший из Лондона в Австралию вместе с девушкой Элли, утверждает, что за два с половиной года отношений у них ни разу не было ссоры. Секрет, по его словам, прост: раз в месяц они устраивают "обзор отношений" — практику, вдохновленную корпоративным стилем.

"Мы следуем принципу Glows / Grows / Goals — что радовало, что можно улучшить и к чему стремимся", — рассказал Хирн.

Мужчина уверяет, что ежемесячные собрания помогают укреплять доверие, открыто говорить о чувствах и не копить недовольства.

Видео Джорджа в TikTok, где он объясняет суть метода, стало вирусным, и его посмотрели более 1,6 миллиона раз, оставив более тысячи комментариев. Одни вдохновились, другие шутили:

"Каковы ваши ключевые показатели эффективности на следующий квартал?", "Вы проводите оценку рисков перед совместным отпуском?", "Это на самом деле очень мило", "Вы нанимаете менеджеров для вашего проекта?", — писали они.

Однако Хирн не обижается на зрителей и уверен, что если хотя бы одна пара задумается о качестве общения, то уже станет для него победой.

"Мир, в котором мужчины умеют слушать и быть уязвимыми, был бы лучше для всех", — добавил он.

Издание Newsweek отмечает, что по данным Университетского колледжа Лондона, плохая коммуникация — одна из главных причин разводов в Великобритании. Сам Хирн думает, что ирония в комментариях — это проявление "токсичной мужественности", где искренность и чуткость по-прежнему считаются слабостью.

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