Жених бросил невесту на свадебном приеме и уехал с шафером на машине молодоженов

Свадебный день, который должен был стать самым счастливым в жизни невесты, обернулся катастрофой. Жених оставил новоиспеченную супругу прямо на приеме, и уехал на их украшенном авто с шафером.

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Историей поделилась сама невеста на форуме Reddit Wedding Shaming. В откровенном посте она призналась, что с самого начала нервничала из-за поведения будущего мужа, и ее опасения подтвердились на глазах у всех гостей.

Сначала ее избранник проигнорировал просьбу не раздавливать торт ей в лицо. А затем и вовсе скрылся с приема со своим лучшим другом.

"Я возвращаюсь попрощаться… и вижу, как мой муж и шафер садятся в машину и уезжают через весь город! А мне приходится искать, кто отвезет меня домой. Это был мой автомобиль!" — вспоминает невеста.

Несмотря на унижение, женщина не злится. Более того — они с мужем все еще вместе и недавно отметили 20-летие свадьбы. А он и шафер до сих пор — лучшие друзья.

"Мы были молоды. Мы очень любили друг друга. Может, это странно, но у нас все получилось. Он был инфантилен. Я тоже. Мы заслуживаем друг друга", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Однако в комментариях многие пользователи выловили свое недоумение:

"Он бросил тебя на приеме, чтобы уехать с другом. Это не романтика, это тревожный звоночек";

"Этот брак должен был закончиться на свадьбе, но вы явно упрямые";

"Ваши стандарты — на седьмом круге ада".

Но мнение самой невесты, которая осталась одна на приеме было другим. По ее словам, свадебная "катастрофа" стала не концом, а началом долгого пути для их пары.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил "дорогой урок" после того, как забыл вычеркнуть бывшую из автостраховки. Жительница Южной Калифорнии (США) непреднамеренно наказала своего экс-бойфренда.

Также стало известно, что мать жениха появилась на церемонии в свадебном платье и вуали. Свадебная церемония в один миг превратилась в спектакль, когда женщина появилась в образе невесты.