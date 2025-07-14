Мужчина получил "дорогой урок" после того, как забыл вычеркнуть бывшую из автостраховки

Жительница Южной Калифорнии (США) непреднамеренно преподала своему бывшему бойфренду "дорогостоящий урок" после того, как он забыл исключить ее из своей автостраховки на BMW.

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Пара была вместе четыре года, жила вместе, объединила финансы и строила общее будущее. 33-летняя женщина под ником Ill_Campaign5865 поделилась своей историей на форуме Reddit.

Однако полгода назад мужчина внезапно разорвал отношения. Женщина призналась, что это стало для нее "ударом исподтишка" и эмоционально подкосило ее.

После расставания они еще какое-то время общались. Она попросила бывшего исключить ее из страховки до конца мая и возместить ее долю в крупных тратах: переезде через всю страну, первоначальном взносе за BMW и даже свадебной поездке. Он поначалу согласился, но вскоре стал избегать общения и в конце концов заблокировал ее.

В июле женщина решила проверить, исключена ли она из его полиса. Оказалось, что нет. Ее имя все еще числилось в страховке, и это привело к тому, что стоимость полиса на BMW для бывшего выросла на 200 долларов.

"Я почувствовала себя преданной, но не удивленной. Я просила об этом — он проигнорировал. Теперь он платит больше — это его выбор. Если он когда-нибудь вернет долг — хорошо. Если нет — это был дорогой уро", — отметила автор поста.

Пользователи Reddit встали на сторону женщины. Один из популярных комментариев гласил: "Ты не обманула его — он сам себя обманул. И тебя заодно". Другой пользователь добавил: "Ты просто пытаешься закрыть свои финансовые вопросы. Это нормально. Он хотел разрыва — он его получил".

Ранее Фокус сообщал, что пара рассказала об "особом" ритуале, который помогает им годами не ссориться. Джордж Хирн из Великобритании рассказал, как простая привычка помогла ему и девушке сохранить гармонию в отношениях. Раз в месяц они обсуждают свои чувства и цели, и уже два с половиной года обходятся без конфликтов.

Также стало известно, что мать жениха появилась на церемонии в свадебном платье и вуали. Свадебная церемония в один миг превратилась в спектакль, когда женщина появилась в образе невесты.