Чоловік отримав "дорогий урок" після того, як забув викреслити колишню з автостраховки

Мешканка Південної Каліфорнії (США) ненавмисно дала своєму колишньому бойфренду "дорогий урок" після того, як він забув виключити її зі своєї автостраховки на BMW.

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Пара була разом чотири роки, жила разом, об'єднала фінанси і будувала спільне майбутнє. 33-річна жінка під ніком Ill_Campaign5865 поділилася своєю історією на форумі Reddit.

Однак півроку тому чоловік раптово розірвав стосунки. Жінка зізналася, що це стало для неї "ударом нишком" і емоційно підкосило її.

Після розставання вони ще якийсь час спілкувалися. Вона попросила колишнього виключити її зі страховки до кінця травня і відшкодувати її частку у великих витратах: переїзді через усю країну, початковому внеску за BMW і навіть весільній поїздці. Він спочатку погодився, але незабаром став уникати спілкування і врешті-решт заблокував її.

У липні жінка вирішила перевірити, чи виключена вона з його поліса. Виявилося, що ні. Її ім'я все ще значилося в страховці, і це призвело до того, що вартість поліса на BMW для колишнього зросла на 200 доларів.

"Я відчула себе зрадженою, але не здивованою. Я просила про це — він проігнорував. Тепер він платить більше — це його вибір. Якщо він коли-небудь поверне борг — добре. Якщо ні — це був дорогий урок", — зазначила авторка посту.

Користувачі Reddit стали на бік жінки. Один із популярних коментарів свідчив: "Ти не обдурила його — він сам себе обдурив. І тебе заодно". Інший користувач додав: "Ти просто намагаєшся закрити свої фінансові питання. Це нормально. Він хотів розриву — він його отримав".

Раніше Фокус повідомляв, що пара розповіла про "особливий" ритуал, який допомагає їм роками не сваритися. Джордж Гірн з Великої Британії розповів, як проста звичка допомогла йому і дівчині зберегти гармонію у стосунках. Раз на місяць вони обговорюють свої почуття і цілі, і вже два з половиною роки обходяться без конфліктів.

Також стало відомо, що мати нареченого з'явилася на церемонії у весільній сукні та вуалі. Весільна церемонія в одну мить перетворилася на виставу, коли жінка з'явилася в образі нареченої.