Наречений кинув кохану на весільному прийомі та поїхав із шафером на машині молодят

Весільний день, який мав стати найщасливішим у житті нареченої, обернувся катастрофою. Наречений залишив новоспечену дружину прямо на прийомі, і поїхав на їхньому прикрашеному авто з шафером.

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Історією поділилася сама наречена на форумі Reddit Wedding Shaming. У відвертому пості вона зізналася, що від самого початку нервувала через поведінку майбутнього чоловіка, і її побоювання підтвердилися на очах у всіх гостей.

Спочатку її обранець проігнорував прохання не розчавлювати торт їй в обличчя. А потім і зовсім зник із прийому зі своїм найкращим другом.

"Я повертаюся попрощатися... і бачу, як мій чоловік і шафер сідають у машину і їдуть через усе місто! А мені доводиться шукати, хто відвезе мене додому. Це був мій автомобіль!" — згадує наречена.

Попри приниження, жінка не злиться. Ба більше — вони з чоловіком усе ще разом і нещодавно відзначили 20-річчя весілля. А він і шафер досі — найкращі друзі.

"Ми були молоді. Ми дуже любили одне одного. Може, це дивно, але в нас усе вийшло. Він був інфантильний. Я теж. Ми заслуговуємо одне одного", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Однак у коментарях багато користувачів виловили своє здивування:

"Він кинув тебе на прийомі, щоб поїхати з другом. Це не романтика, це тривожний дзвіночок";

"Цей шлюб мав закінчитися на весіллі, але ви явно вперті";

"Ваші стандарти — на сьомому колі пекла".

Але думка самої нареченої, яка залишилася одна на прийомі, була іншою. За її словами, весільна "катастрофа" стала не кінцем, а початком довгого шляху для їхньої пари.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав "дорогий урок" після того, як забув викреслити колишню з автостраховки. Мешканка Південної Каліфорнії (США) ненавмисно покарала свого ексбойфренда.

Також стало відомо, що мати нареченого з'явилася на церемонії у весільній сукні та вуалі. Весільна церемонія в одну мить перетворилася на виставу, коли жінка з'явилася в образі нареченої.