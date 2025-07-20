Фермер-мільйонер помер через день після таємного весілля: вдова претендує на 5,5 млн євро

Мільйонер Джо Грогана помер через день після таємного весілля з доглядальницею Лізою Флаерті. Суд відмовився проводити повторну експертизу. Рідні не згодні й вимагають розслідування.

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Його сім'я стверджує, що не знала ні про роман, ні про плани на шлюб. Про це пише Daily Mirror.

В Ірландії розгорівся скандал навколо загадкової смерті 75-річного фермера-мільйонера Джо Грогана, який помер лише через добу після несподіваного весілля з 50-річною доглядальницею Лізою Флаерті. Жінка тепер претендує на спадщину вартістю близько 5,5 мільйона євро (понад 265 млн гривень), включно з фермою площею 220 акрів.

Церемонія одруження відбулася 14 квітня 2023 року в РАЦСі Талламора, без участі родичів покійного. Уже наступного дня чоловік помер у себе вдома. Його сім'я стверджує, що не знала ні про роман, ні про плани на шлюб, і вимагає розслідування можливих порушень.

Під час слухання в коронерському суді округу Оффалі представники сім'ї висловили стурбованість тим, що тіло Джо було забальзамовано до розтину, що ускладнило встановлення причини смерті. Коронер, однак, відмовився передати справу на подальшу судово-медичну експертизу і постановив, що смерть, найімовірніше, настала через інфекцію.

75-річний фермер-мільйонер Джо Гроган

Прокурор, який представляє інтереси трьох двоюрідних братів покійного, наполягав на тому, що відмова від розслідування несправедлива по відношенню до пам'яті фермера. Адвокат тітки померлого також звернувся з проханням скерувати справу до прокуратури, заявивши, що у смерті чоловіка залишається "надто багато неясностей".

Сама Ліза Флаерті, мати трьох дітей і помічниця з догляду за дітьми з особливими потребами, покинула зал суду в сльозах. Її адвокати заявили, що протягом триденного розгляду вона зазнавала "несправедливих нападок" з боку сім'ї.

За їхніми словами, Гроган свідомо відмовився від медичної допомоги і прийняв своє рішення сам.

Попри заклики до поглибленого розслідування, коронер обмежився описовим вердиктом і висловив співчуття обом сторонам, зазначивши, що справа виявилася вкрай важкою і болючою.

Раніше Фокус повідомляв, що наречений кинув наречену на весільному прийомі і поїхав з шафером на машині молодят. День, який мав стати найщасливішим у житті дівчини, обернувся катастрофою. Наречений залишив новоспечену дружину прямо на прийомі, і поїхав на їхньому прикрашеному авто з шафером.

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