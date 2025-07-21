Отдал деньги и поехал в другую страну: мужчина поверил, что женится на королеве красоты

Пенсионер из Бельгии поверил, что общается с настоящей моделью Софи Вузелан. Мужчина проехал 800 км и перевел 25 000 фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен) мошенникам, но узнал, что его обманули.

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Пожилой мужчина признался, что был уверен в искренности чувств. Об этом рассказала сама модель в своем Instagram.

76-летний Мишель из Бельгии стал жертвой жестокого обмана. Мужчина, поверив, что общается с известной моделью и финалисткой конкурса "Мисс Франция", проехал почти 500 миль (около 800 км) до французского города Сен-Жюльен, чтобы встретиться со своей "любовью всей жизни". Но вместо романтической встречи его ждал шок — дверь ему открыл супруг настоящей Софи Вузелан.

Пожилой мужчина признался, что был уверен в искренности чувств и даже отправил женщине, с которой общался через WhatsApp, 25 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен). Он называл ее своей невестой и был уверен, что они вскоре начнут новую жизнь вместе.

Однако все оказалось фикцией — он общался с мошенником, который выдавал себя за модель. Софи Вузелан, ожидающая ребенка от своего супруга Фабьена, была потрясена ситуацией не меньше. Супруги опубликовали видео с визитом Мишеля и его перепиской, чтобы предостеречь других от подобной участи.

"Мне очень жаль этого человека. Остерегайтесь фейковых аккаунтов. Мы решили поделиться этой историей, чтобы другие не попались на удочку мошенников", — прокомментировал Фабьен.

Софи Вузелан вместе с мужем Фабьеном Фото: WireImage

Реакция соцсетей не заставила себя ждать: многие выразили сочувствие Мишелю, а также обеспокоенность тем, что злоумышленник узнал адрес пары.

"Это страшно" "Социальные сети могут быть очень опасны", "Мужество! Должно быть, нелегко было видеть печаль этого человека", — писали они.

История вызвала бурную дискуссию о безопасности в интернете и уязвимости людей, особенно пожилых, перед ловкими мошенниками. Пользователи призывают друг друга быть бдительными и тщательно проверять, с кем ведется переписка.

Ранее Фокус сообщал, что миллионер Джо Грогана умер через день после тайной свадьбы с сиделкой Лизой Флаэрти. Суд отказался проводить повторную экспертизу. Родные не согласны и требуют расследования.

Также стало известно, что жених бросил невесту на свадебном приеме и уехал с шафером на машине молодоженов. День, который должен был стать самым счастливым в жизни девушки, обернулся катастрофой. Жених оставил новоиспеченную супругу прямо на приеме, и уехал на их украшенном авто с шафером.