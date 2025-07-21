Віддав гроші і поїхав в іншу країну: чоловік повірив, що одружиться з королевою краси

Пенсіонер із Бельгії повірив, що спілкується зі справжньою моделлю Софі Вузелан. Чоловік проїхав 800 км і перевів 25 000 фунтів стерлінгів (майже 1,4 млн гривень) шахраям, але дізнався, що його ошукали.

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Літній чоловік зізнався, що був упевнений у щирості почуттів. Про це розповіла сама модель у своєму Instagram.

76-річний Мішель із Бельгії став жертвою жорстокого обману. Чоловік, повіривши, що спілкується з відомою моделлю і фіналісткою конкурсу "Міс Франція", проїхав майже 500 миль (близько 800 км) до французького міста Сен-Жюльєн, щоб зустрітися зі своїм "коханням усього життя". Але замість романтичної зустрічі на нього чекав шок — двері йому відчинив чоловік справжньої Софі Вузелан.

Літній чоловік зізнався, що був упевнений у щирості почуттів і навіть відправив жінці, з якою спілкувався через WhatsApp, 25 тисяч фунтів стерлінгів (майже 1,4 млн гривень). Він називав її своєю нареченою і був упевнений, що вони незабаром почнуть нове життя разом.

Однак усе виявилося фікцією — він спілкувався з шахраєм, який видавав себе за модель. Софі Вузелан, яка очікує дитину від свого чоловіка Фаб'єна, була вражена ситуацією не менше. Подружжя опублікувало відео з візитом Мішеля і його листуванням, щоб застерегти інших від подібної долі.

"Мені дуже шкода цю людину. Остерігайтеся фейкових акаунтів. Ми вирішили поділитися цією історією, щоб інші не попалися на вудку шахраїв", — прокоментував Фаб'єн.

Софі Вузелан разом із чоловіком Фаб'єном Фото: WireImage

Реакція соцмереж не змусила на себе чекати: багато хто висловив співчуття Мішелю, а також стурбованість тим, що зловмисник дізнався адресу пари.

"Це страшно", "Соціальні мережі можуть бути дуже небезпечні", "Мужність! Мабуть, нелегко було бачити сум цієї людини", — писали вони.

Історія викликала бурхливу дискусію про безпеку в інтернеті та вразливість людей, особливо літніх, перед спритними шахраями. Користувачі закликають один одного бути пильними і ретельно перевіряти, з ким ведеться листування.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонер Джо Грогана помер через день після таємного весілля з доглядальницею Лізою Флаерті. Суд відмовився проводити повторну експертизу. Рідні не згодні і вимагають розслідування.

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