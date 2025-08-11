Наречена придумала як одружити гостей весілля: ідея стала вірусною (відео)

Пара з Великої Британії вигадала "газету для самотніх" гостей свого весілля. Ідея отримала тисячі схвальних відгуків у соцмережах.

Як повідомляє The Mirror, наречений та наречена створили так звану "газету для самотніх". У ній були фото та короткі описи кожного неодруженого гостя, що нагадувало профілі з додатків для знайомств. До видання також додали QR-код, за яким можна було завантажити найкращі світлини вечора.

Під час свята учасники "газети" могли обмінюватися фотографіями та спілкуватися у невимушеній атмосфері. За словами організаторів, це мало полегшити знайомства і дати шанс на нові романтичні історії.

Ідея отримала схвальні відгуки як від присутніх, так і від користувачів мережі. Один з коментаторів зазначив, що це "набагато менш ніяково, ніж традиційне кидання букета", а інший назвав підхід "геніальним" і таким, що "позбавляє від здогадок, хто з гостей вільний".

Втім, не всі підтримали таку ініціативу. Дехто вказав, що не хотів би бути "у центрі уваги" через свій сімейний статус, і попросив би організаторів "просто дозволити насолоджуватися святом".

