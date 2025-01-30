Написав на випадковий номер і вже 23 роки у шлюбі: пара поділилася дивовижною історією кохання (фото)

Донован і Кірсті Ширс познайомилися абсолютно випадково. В епоху перших мобільних телефонів не було можливості надсилати фотографії, молоді люди проявляли винахідливість і описували зовнішність текстом.

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У Великій Британії сталася незвичайна історія кохання. Чоловік надіслав повідомлення з текстом "Привіт" на випадковий номер понад 27 років тому і так познайомився з майбутньою дружиною. Подробиці описало видання LADbible.

Перший мобільний телефон Донован Ширс отримав 1998 року в подарунок на 18 років, але тоді телефони сильно відрізнялися від сучасних смартфонів. Перегортати стрічки соцмереж було неможливо і люди проявляли творчість для розваг.

Донован обрав надсилання на випадковий номер простого повідомлення з текстом "Привіт". Незабаром йому відповіла жінка на ім'я Кірсті, яка жила за 160 кілометрів від нього.

Донован запросив майбутню дружину в нічний клуб Фото: Ladbible

"Я подумала, що це повідомлення від того, кому я дала свій номер. Я просто відповіла: "Привіт, хто це?" — згадала вона.

Відтоді майбутнє подружжя почало спілкуватися, можливості надіслати одне одному фотографії не було, тому парі доводилося описувати свою зовнішність текстом.

"Я запитала його, який він має вигляд. Він відповів, що його зріст — 198 см, я подумала, невже це правда? Мій чоловік справді великого зросту, він не обдурив мене", — розповіла Кірсті.

Після шести місяців спілкування Кірсті та Донован зустрілися особисто. Донован запросив її в нічний клуб, а потім і на кебаб. Зрештою 2002 року пара одружилася, вони виховують двох дітей: дев'ятирічного сина Стірлінга і шестирічну доньку Алору.

Подружжя каже, що щастя може прийти з найнесподіваніших місць.

"Кірсті — дивовижна жінка, вона така розумна, ми так добре знаємо одна одну. Вона моя найкраща подруга", — каже Донован.

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