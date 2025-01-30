Написал на случайный номер и уже 23 года в браке: пара поделилась удивительной историей любви (фото)

Донован и Кирсти Ширс познакомились совершенно случайно. В эпоху первых мобильных телефонов не было возможности отправлять фотографии, молодые люди проявляли изобретательность и описывали внешность текстом.

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В Великобритании произошла необычная история любви. Мужчина отправил сообщение с текстом "Привет" на случайный номер более 27 лет назад и так познакомился с будущей женой. Подробности описало издание LADbible.

Первый мобильный телефон Донован Ширс получил в 1998 году в подарок на 18 лет, но тогда телефоны сильно отличались от современных смартфонов. Пролистывать ленты соцсетей было невозможно и люди проявляли творчество для развлечений.

Донован выбрал отправку на случайный номер простого сообщения с текстом "Привет". Вскоре ему ответила женщина по имени Кирсти, которая жила в 160 километрах от него.

Донован пригласил будущую жену в ночной клуб Фото: Ladbible

"Я подумала, что это сообщение от того, кому я дала свой номер. Я просто ответила: "Привет, кто это?" — вспомнила она.

С тех пор будущие супруги начали общаться, возможности отправить друг другу фотографии не было, поэтому паре приходилось описывать свою внешность текстом.

"Я спросила его, как он выглядит. Он ответил, что его рост — 198 см, я подумала, неужели это правда? Мой муж действительно большого роста, он не обманул меня", — рассказала Кирсти.

После шести месяцев общения Кирсти и Донован встретились лично. Донован пригласил ее в ночной клуб, а потом и на кебаб. В итоге в 2002 году пара поженилась, они воспитывают двоих детей: девятилетнего сына Стирлинга и шестилетнюю дочь Алору.

Супруги говорят, что счастье может прийти с самых неожиданных мест.

"Кирсти — удивительная женщина, она так умна, мы так хорошо знаем друг друга. Она моя лучшая подруга", — говорит Донован.

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