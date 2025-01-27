"Установили рекорд": Лилия Подкопаева показала редкие кадры с мужем (видео)

Пара воспитывает пятилетнюю дочь Эвелину. Олимпийская чемпионка и ее избранник Игорь Дубинский поженились в 2018 году.

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Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала редкие кадры со своим мужем Игорем Дубинским. Видео олимпийская чемпионка поделилась в Instagram.

"Представь себе: надо было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя... и не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая", — написала Подкопаева, обратившись к возлюбленному.

"Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос к вселенной", — отметила гимнастка.

Подкопаева добавила, что они с мужем доказали, что любовь не живет три года, как пишут в книжках.

"А тут — о чудо! — мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно!" — написала мама троих детей, показав романтические кадры с Игорем Дубинским.

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский

Пара поженилась в 2018, а через год на свет появилась их дочь Эвелина.

Ранее Лилия Подкопаева стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. А до этого она усыновила единственного сына Вадима.

"Усыновление — это выбор сердца, который никогда не бывает случайным. 18 лет назад мой ребенок выбрал меня, и этот момент навсегда изменил мою жизнь. Это не о кровных связях, а о любви, которая вырастает в сердце, когда ты становишься отцом или матерью. Отцовство — это о заботе, поддержке и ощущении неразрывной связи. Это любовь, которая превосходит все и навсегда объединяет души", — отмечала олимпийская чемпионка.

19-летний Вадим сейчас учится в американском университете.

Лилия Подкопаева с сыном Фото: podkopayeva_official/ Instagram

Напомним, Лилия Подкопаева поздравила сына с 19-летием.

Также Фокус писал о секрете стройной фигуры Лилии Подкопаевой.