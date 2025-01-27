"Встановили рекорд": Лілія Подкопаєва показала рідкісні кадри з чоловіком (відео)

Пара виховує пʼятирічну доньку Евеліну. Олімпійська чемпіонка та її обранець Ігор Дубінський одружилися у 2018 році.

Related video

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісні кадри зі своїм чоловіком Ігорем Дубінським. Відео олімпійська чемпіонка поділилася в Instagram.

"Уяви собі: треба було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе… і не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене дійсно магічна", — написала Подкопаєва, звернувшись до коханого.

"Ти постійно питаєш, де я була весь цей час і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш що? У мене немає відповіді! Але, чесно кажучи, у мене таке ж питання до всесвіту", — зазначила гімнастка.

Подкопаєва додала, що вони з чоловіком довели, що любов не живе три роки, як пишуть у книжках.

"А тут — о диво! — ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!" — написала мама трьох дітей, показавши романтичні кадри з Ігорем Дубінським.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський

Пара одружилася у 2018, а через рік на світ зʼявилася їхня донька Евеліна.

Раніше Лілія Подкопаєва стала мамою дівчинки Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. А до цього вона всиновила єдиного сина Вадима.

"Усиновлення – це вибір серця, який ніколи не буває випадковим. 18 років тому моя дитина обрала мене, і цей момент назавжди змінив моє життя. Це не про кровні зв’язки, а про любов, яка виростає у серці, коли ти стаєш батьком чи матір’ю. Батьківство – це про турботу, підтримку та відчуття нерозривного зв’язку. Це любов, яка перевершує все і назавжди об’єднує душі", — зазначала олімпійська чемпіонка.

19-річний Вадим наразі навчається в американському університеті.

Лілія Подкопаєва із сином Фото: podkopayeva_official/ Instagram

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва привітала сина з 19-річчям.

Також Фокус писав про секрет стрункої фігури Лілії Подкопаєвої.