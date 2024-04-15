"Усе контролюю": Подкопаєва поділилася секретом ідеальної фігури

У спортсменки є кілька звичок, які допомагають зберігати струнку фігуру. Це регулярний контроль ваги, тренування та прогулянки з домашнім улюбленцем.

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Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла, що її секрет фантастичної фігури полягає в ретельному контролі харчування і постійній перевірці ваги. Про це пише "Обозреватель", журналістам якого гімнастка дала інтерв'ю.

Українська спортсменка зізналася, що любить їсти, але контролює свій раціон, щоб підтримувати форму. Крім цього, Подкопаєва також регулярно тренується в спортивному залі, щоб мати ще кращий вигляд.

З 1993 року Подкопаєва завела звичку регулярно ставати на ваги. Свою вагу жінка зазвичай перевіряє вранці та ввечері. Подкопаєва зізналася, що іноді хочеться розслабитися і з'їсти що-небудь небажане, але вона все одно контролює себе. Гімнастка полюбляє різноманітну їжу, зокрема смажену картоплю, котлети і борщ, але також гідно оцінює дієтичну їжу: салати з рибою, оливковою олією і бальзамічним оцтом.

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"Зараз мені 45 років, я розумію, що наше тіло постійно змінюється, але моя вага стабільна вже 20 років. Якщо я переїла що-небудь учора, то сьогодні можу і не їсти нічого. Тобто все контролюю — крок вправо, крок вліво", — розповіла журналістам Подкопаєва.

Українська олімпійська чемпіонка також зазначила, що бути у формі їй допомагають регулярні тренування, а також прогулянки з домашнім улюбленцем — собакою.

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва розповіла, як її принижували росіяни. Українська гімнастка деякий час їздила на тренування до Москви. Колеги по спорту не соромилися "підколювати" дівчину тим, що вона приїхала з України, і намагалися всіляко зачепити.

Крім того Подкопаєва зізналася, які слова зворушили її до глибини душі. Олімпійська чемпіонка розповіла про розмову з послом України в Японії, який допоміг їй зрозуміти свою значущість для країни. За словами дипломата, перемоги юної гімнастки принесли гордість і радість усім співгромадянам.