"Все контролирую": Подкопаева поделилась секретом идеальной фигуры

У спортсменки есть несколько привычек, помогающих сохранять стройную фигуру. Это регулярный контроль веса, тренировки и прогулки с домашним любимцем.

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Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, что ее секрет фантастической фигуры заключается в тщательном контроле питания и постоянной проверке веса. Об этом пишет "Обозреватель", журналистам которого гимнастка дала интервью.

Украинская спортсменка призналась, что любит кушать, но контролирует свой рацион, чтобы поддерживать форму. Помимо этого, Подкопаева также регулярно тренируется в спортивном зале, чтобы выглядеть еще лучше.

С 1993 года Подкопаева завела привычку регулярно ставать на весы. Свой вес женщина обычно проверяет утром и вечером. Подкопаева призналась, что иногда хочется расслабиться и съесть что-нибудь нежелательное, но она все равно контролирует себя. Гимнастка любит разнообразную пищу, в том числе жареную картошку, котлеты и борщ, но также по достоинству оценивает диетическую пищу: салаты с рыбой, оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

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"Сейчас мне 45 лет, я понимаю, что наше тело постоянно меняется, но мой вес стабилен уже 20 лет. Если я переела что-нибудь вчера, то сегодня могу и не есть ничего. То есть все контролирую – шаг вправо, шаг влево", — рассказала журналистам Подкопаева.

Украинская олимпийская чемпионка также отметила, что быть в форме ей помогают регулярные тренировки, а также прогулки с домашним любимцем — собакой.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева рассказала, как ее унижали россияне. Украинская гимнастка некоторое время ездила на тренировки в Москву. Коллеги по спорту не стеснялись "подкалывать" девушку тем, что она приехала из Украины, и пытались всячески задеть.

Кроме того Подкопаева призналась, какие слова растрогали ее до глубины души. Олимпийская чемпионка рассказала о разговоре с послом Украины в Японии, который помог ей понять свою значимость для страны. По словам дипломата, победы юной гимнастки принесли гордость и радость всем согражданам.