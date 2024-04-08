Не тільки вправи: 4 звички, які допоможуть завжди залишатися в хорошій формі

Усі ми знаємо, що спорт дуже корисний для нашого здоров'я і допомагає підтримувати організм у тонусі, а фігуру в нормі. Однак не менш важливими є якісне харчування, достатній сон та інші нюанси.

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Добре відомо, що здоровий спосіб життя допомагає зберегти здоров'я та поліпшити самопочуття. Але якщо у вас немає часу на відвідування спортзалу або особистого тренера, це не привід закидати своє здоров'я. Попереду літо, тож скориставшись цими простими і доступними порадами, ви зможете легко привести до ладу свою фігуру та поліпшити самопочуття. Про це пише Fit For Fun.

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Їжте здорову їжу

Фото: Freepik

Йдеться не тільки про суворі дієти та дефіцит калорій, щоб забезпечити організм необхідною кількістю енергії, вам необхідно стежити за споживанням важливих елементів — вуглеводів, жирів і білків.

Білок, наприклад, наприклад, є будівельним матеріалом організму. Деякі білки організм виробляє сам з амінокислот, а інші необхідно отримувати з їжею.

Порахуйте, скільки білка в середньому ви споживаєте з їжею щодня? Запитайте свого тренера або лікаря, яка добова доза підходить вашому організму. Пам'ятайте, що раціон дорослої людини має бути різноманітним і багатим на важливі мікроелементи та вітаміни.

Більше ходіть

Фото: Freepik

Фізична активність і фітнес є ключовими елементами підтримки гарного здоров'я. Якщо ви не можете собі дозволити ходити до спортзалу, ви можете включити у своє повсякденне життя невеликі міні-тренування.

Розвісити повний кошик білизни або піднятися з важкими сумками на 10 поверх. Або, наприклад, як щодо того, щоб включити вечірні прогулянки у свій розпорядок дня? Ніколи не пізно почати рухатися й активно провести день. Неважливо, скільки вам років і яка у вас фізична підготовка.

Наступного разу, вирушаючи на вечірню прогулянку, візьміть із собою кількох членів сім'ї або друзів. Прогулянка — чудовий спосіб провести час із сім'єю та друзями, одночасно роблячи щось для свого здоров'я.

Обов'язково висипайтеся

Фото: Freepik

Правильний відпочинок — це той, який підходить саме вам. Для однієї людини вечір у великій галасливій компанії друзів — ідеальне рішення, а іншій необхідне тихе усамітнення з книжкою або улюбленим серіалом.

Головне — знаходити час для себе в повсякденному житті. Банальна додаткова година хорошого сну може мати величезну користь для організму. Під час сну ми повністю відновлюємося, відпочиваємо і заряджаємося, нервова система заспокоюється. Людина, яка відпочила, прокидається вранці в доброму гуморі та в чудовому настрої. Краще підкріпити цей стан улюбленим ранковим заняттям, наприклад, приготуйте собі улюблений напій, увімкніть улюблену музику або почитайте книгу.

Смійтеся частіше

Вважається, що сміх — один із найкращих способів підвищити самопочуття і тривалість життя. Під час сміху організм виробляє різні гормони щастя, які піднімають настрій, зміцнюють імунітет і знижують стрес. Саме тому сміх — це не лише приємне, а й корисне заняття.

Нагадаємо, 8 переваг розтяжки для здоров'я і стрункої фігури.

Раніше Фокус писав про те, що зменшення жиру на стегнах передбачає поєднання цілеспрямованих вправ, здорового харчування і зміни способу життя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця