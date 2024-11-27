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Стиль життя

Лілія Подкопаєва зворушливо привітала сина з 19-річчям (фото)

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Фото: podkopayeva_official | Лілія Подкопаєва із сином Вадимом

Іменинник наразі навчається в американському виші. Окрім нього, гімнастка виховує двох доньок.

46-річна українська спортсменка Лілія Подкопаєва привітала старшого сина Вадима з 19-річчям. Архівними кадрами з первістком олімпійська чемпіонка поділилася в Instagram.

"З днем народження, моє серце, живи яскраво, мрій сміливо, люби щиро!" — написала вона.

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Лілія Подкопаєва із сином Вадимом

Зазначимо, що Подкопаєва всиновила іменинника, коли йому не було навіть року. Згодом чемпіонка світу стала мамою дівчинки Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Наразі їй 18 років. Також в уродженки Донецька є пʼятирічна донька Евеліна від нинішнього чоловіка Ігоря Дубінського, з яким Лілія Подкопаєва перебуває у шлюбі з 2018 року.

Лілія Подкопаєва з родиною

Вадим наразі навчається в американському університеті.

"Усиновлення – це вибір серця, який ніколи не буває випадковим. 18 років тому моя дитина обрала мене, і цей момент назавжди змінив моє життя. Це не про кровні зв’язки, а про любов, яка виростає у серці, коли ти стаєш батьком чи матір’ю. Батьківство – це про турботу, підтримку та відчуття нерозривного зв’язку. Це любов, яка перевершує все і назавжди об’єднує душі", — розповідала гімнастка.

Нагадаємо, чи спілкується Лілія Подкопаєва з Ані Лорак.

Також Фокус писав про секрет стрункої фігури Лілії Подкопаєвої.