Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с 19-летием (фото)

Именинник сейчас учится в американском вузе. Кроме него, гимнастка воспитывает двух дочерей.

46-летняя украинская спортсменка Лилия Подкопаева поздравила старшего сына Вадима с 19-летием. Архивными кадрами с первенцем олимпийская чемпионка поделилась в Instagram.

"С днем рождения, мое сердце, живи ярко, мечтай смело, люби искренне!" — написала она.

Лилия Подкопаева с сыном Вадимом

Отметим, что Подкопаева усыновила именинника, когда ему не было даже года. Впоследствии чемпионка мира стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Сейчас ей 18 лет. Также у уроженки Донецка есть пятилетняя дочь Эвелина от нынешнего мужа Игоря Дубинского, с которым Лилия Подкопаева состоит в браке с 2018 года.

Лилия Подкопаева с семьей

Вадим сейчас учится в американском университете.

"Усыновление — это выбор сердца, который никогда не бывает случайным. 18 лет назад мой ребенок выбрал меня, и этот момент навсегда изменил мою жизнь. Это не о кровных связях, а о любви, которая вырастает в сердце, когда ты становишься отцом или матерью. Отцовство — это о заботе, поддержке и ощущении неразрывной связи. Это любовь, которая превосходит все и навсегда объединяет души", — рассказывала гимнастка.

Напомним, общается ли Лилия Подкопаева с Ани Лорак.

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