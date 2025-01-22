66-летняя Мадонна показалась с 28-летним бойфрендом (фото)

Об отношениях пары известно с лета 2024 года. Мэдж регулярно делится кадрами с гораздо более молодым избранником.

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66-летняя американская певица Мадонна показала новые кадры со своим бойфрендом Акимом Моррисом, 28. Снимками артистка делится в Instagram.

"Когда вам плохо, идите к мсье", — написала знаменитость.

На одном снимке из карусели Мадонна позировала возле своего бойфренда Акима Морриса. Избранник звезды сцены предстал в черном кожаном образе и кепке в тон. К наряду он добавил серьги и подвеску.

Аким смотрел на свою возлюбленную, которая также выбрала темный ансамбль.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Недавно в сети гуляли слухи о разрыве Медж и ее юного избранника, однако пара регулярно делится совместными кадрами, опровергая домыслы фанатов и хейтеров.

В частности, артистка сфотографировала Акима в черной майке и зеленой кепке. Бойфренд Мадонны продемонстрировал татуировки на своих руках.

Мадонна

Об их отношениях известно с лета 2024 года. В частности, пару заметили, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Мадонны.

Аким Моррис родился на Ямайке. Юноша получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время бойфренд Мадонны играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Напомним, Мадонна провела время с Акимом Моррисом в Японии.

Также Фокус писал о Рождестве в семье Мадонны.