66-річна Мадонна показалася з 28-річним бойфрендом (фото)

Про стосунки пари відомо з літа 2024 року. Медж регулярно ділиться кадрами з набагато молодшим обранцем.

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66-річна американська співачка Мадонна показала нові кадри зі своїм бойфрендом Акімом Моррісом, 28. Знімками артистка ділиться в Instagram.

"Коли вам погано, йдіть до мсьєра", — написала знаменитість.

На одному знімку з каруселі Мадонна позувала біля свого бойфренда Акіма Морріса. Обранець зірки сцени постав у чорному шкіряному образі та кепці в тон. До вбрання він додав сережки та підвіску.

Акім дивився на свою кохану, яка також обрала темний ансамбль.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Нещодавно в мережі гуляли чутки про розрив Медж та її юного обранця, проте пара регулярно ділиться спільними кадрами, спростовуючи домисли фанатів та хейтерів.

Зокрема, артистка сфотографувала Акіма в чорній майці та зеленій кепці. Бойфренд Мадонни продемонстрував татуювання на своїх руках.

Мадонна

Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року. Зокрема, пару помітили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Мадонни.

Акім Морріс народився на Ямайці. Юнак отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу бойфренд Мадонни грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Нагадаємо, Мадонна провела час з Акімом Моррісом у Японії.

Також Фокус писав про Різдво в родині Мадонни.