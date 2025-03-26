88-річна пара відгуляла весілля через рік після знайомства у церкві (фото)

Пара багато часу проводила разом, гуляючи та розмовляючи телефоном допізна. Місце, де вони познайомилися, стало символічним і для романтичного освідчення у коханні.

Related video

У місті Андерсон, Південна Кароліна (США), відбулася надзвичайно зворушлива подія, яка доводить, що справжнє кохання не має вікових обмежень. Вайона Мосс та Джиммі Ешлі, яким обом вже за 88, уклали шлюб, тим самим підтвердивши, що ніколи не пізно знайти справжнє кохання й стати щасливими. Про це пише видання People.

Пара познайомилась у місцевому Центрі дозвілля для людей похилого віку при церкві, де Вайона працювала координатором зустрічей. Саме туди Джиммі почав приходити після переїзду, сподіваючись на нові знайомства.

За словами онука нареченої Дарієна Ренчера та його дружини Макензі, між Вайоною та Джиммі одразу виникла "особлива хімія". Невдовзі їхнє спілкування переросло в дружні стосунки. Пара багато часу проводила разом, гуляючи та розмовляючи телефоном допізна.

Діти Джиммі благословили батька на стосунки з Вайоною, що стало важливим кроком до їхнього подальшого зближення.

Бабуся вийшла заміж у 88 років Фото: Courtesy of Makenzie Rencher

Місце, де вони познайомилися, стало символічним і для романтичного освідчення у коханні. Саме в Центрі дозвілля Джиммі запропонував Вайоні вийти за нього заміж, і та без вагань погодилася. Через рік після знайомства пара офіційно уклала шлюб у тісному колі найближчих друзів та родичів.

За словами гостей, весільна церемонія була сповнена теплоти та радості. Наречені виконали повільний романтичний танець і скріпили свої почуття ніжним поцілунком, довівши усім, що кохання не має вікових обмежень.

"Їхня історія — чудове свідчення того, що ніхто не має права говорити людині, що вона занадто стара для здійснення мрії або знаходження кохання", — зауважила Макензі, онука нареченої.

Нагадаємо, Дерек і Бренда Додж із британського села Балтонсборо нещодавно відзначили 70-річчя подружнього життя, поділившись з близькими людьми неоціненним досвідом і порадами, здобутими за ці десятиліття.

Тим часом у США колишня тюремна наглядачка Тамека вийшла заміж за ув'язненого Джонатана — чоловіка, з яким була знайома ще з дитинства. Американка щотижня вирушає в 12-годинну дорогу, щоб провести вісім годин зі своїм коханим, і чекає на його звільнення.