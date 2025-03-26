88-летняя пара отгуляла свадьбу через год после знакомства в церкви (фото)

Пара много времени проводила вместе, гуляя и разговаривая по телефону допоздна. Место, где они познакомились, стало символическим и для романтического признания в любви.

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В городе Андерсон, Южная Каролина (США), состоялось чрезвычайно трогательное событие, которое доказывает, что настоящая любовь не имеет возрастных ограничений. Вайона Мосс и Джимми Эшли, которым обоим уже за 88, заключили брак, тем самым подтвердив, что никогда не поздно найти настоящую любовь и стать счастливыми. Об этом пишет издание People.

Пара познакомилась в местном Центре досуга для пожилых людей при церкви, где Вайона работала координатором встреч. Именно туда Джимми начал приходить после переезда, надеясь на новые знакомства.

По словам внука невесты Дариена Ренчера и его жены Макензи, между Вайоной и Джимми сразу возникла "особая химия". Вскоре их общение переросло в дружеские отношения. Пара много времени проводила вместе, гуляя и разговаривая по телефону допоздна.

Дети Джимми благословили отца на отношения с Вайоной, что стало важным шагом к их дальнейшему сближению.

Бабушка вышла замуж в 88 лет Фото: Courtesy of Makenzie Rencher

Место, где они познакомились, стало символическим и для романтического признания в любви. Именно в Центре досуга Джимми предложил Вайони выйти за него замуж, и та без колебаний согласилась. Через год после знакомства пара официально заключила брак в тесном кругу ближайших друзей и родственников.

По словам гостей, свадебная церемония была полна теплоты и радости. Молодожены исполнили медленный романтический танец и скрепили свои чувства нежным поцелуем, доказав всем, что любовь не имеет возрастных ограничений.

"Их история — прекрасное свидетельство того, что никто не имеет права говорить человеку, что он слишком стар для осуществления мечты или нахождения любви", — заметила Макензи, внучка невесты.

Напомним, Дерек и Бренда Додж из британской деревни Балтонсборо недавно отметили 70-летие супружеской жизни, поделившись с близкими людьми неоценимым опытом и советами, полученными за эти десятилетия.

Тем временем в США бывшая тюремная надзирательница Тамека вышла замуж за заключенного Джонатана — мужчину, с которым была знакома еще с детства. Американка каждую неделю отправляется в 12-часовую дорогу, чтобы провести восемь часов со своим возлюбленным, и ждет его освобождения.