Тюремная надзирательница влюбилась в заключенного и создала с ним семью (фото)

Женщина каждую неделю отправляется в 12-часовую дорогу, чтобы провести восемь часов со своим мужем, и ждет его освобождения.

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Необычная история любви, бросающая вызов традиционным представлениям об отношениях, всколыхнула США. Тамека, бывшая тюремная надзирательница, вышла замуж за заключенного Джонатана, которого хорошо знает еще с детства. Об их романе говорится в сюжете, опубликованном на YouTube-канале Truly.

Жизнь развела пару на длительное время: Тамека начала работать в тюрьме, а Джонатан оказался за решеткой, получив 25 лет заключения.

Невероятная история любви

После 14-летней разлуки судьба неожиданно свела друзей детства снова. Джонатан отправил письмо их общему другу, признавшись, что до сих пор любит Тамеку. Позже женщина ему ответила и между ними закрутился роман.

Во время одной из тюремных встреч Джонатан сделал возлюбленной предложение. Тамека согласилась выйти за него замуж прямо в стенах тюрьмы. Теперь женщина каждую неделю отправляется в 12-часовую дорогу, чтобы провести восемь часов со своим мужем.

Тамека замужем за заключенным Фото: You Tube | Truly

Уволившись с работы, Тамека столкнулась с непониманием окружающих людей. Бывшие коллеги относятся к ней настороженно, а друзья критикуют решение выйти замуж за преступника. Однако женщина остается непоколебимой.

Планы на будущее

"Я не принимаю это как должное. Он — мое самое большое благословение", — отмечает Тамека. Ранее американка критически относилась к девушкам, которые встречаются с заключенными, но теперь изменила свое мнение.

Пара подружилась еще в детстве Фото: Truly Show

Женщина получает пенсию, которая позволяет содержать и себя, и мужа. Она надеется, что после освобождения Джонатана они счастливо будут жить вместе.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина заплатила законной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов США) за развод, но в итоге осталась ни с чем. Как оказалось, соперница взяла деньги, однако отказалась расторгать брак. Народный суд встал на ее сторону и отклонил требование о возврате полученной суммы.

А тем временем китаец по имени Тянь после многих неудачных свиданий вслепую нашел свою любовь и женился на белорусской модели Намени, которая значительно выше его. Мужчина имеет рост 158 см, тогда как его избранница — 176 см.