"Тюремные жены" вышли замуж за преступников, которые остаток жизни проведут в тюрьме (фото)

Пейдж Николь и Джиджи Тейлор познакомились со своими мужьями через веб-сайты для переписки с заключенными. Недавно дуэт запустил подкаст под названием "Любовь в стенах", чтобы рассказать о своем опыте.

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Две подруги, Пейдж Николь и Джиджи Тейлор, сталкиваются с общественным осуждением из-за своих мужей, которые умрут за решеткой. Возлюбленный Пейдж, Джозеф, отбывает пожизненное заключение, а избранник Джиджи, Майкл, попал в камеру смертников. Об их опыте пишет издание The Sun.

Обе женщины познакомились со своими мужьями через вебсайты для переписки с заключенными. Они утверждают, что эти романтические отношения очень ценны, несмотря на отсутствие физической близости.

Общественное осуждение

Недавно дуэт запустил подкаст под названием "Любовь в стенах". В одном из последних эпизодов ведущие разговаривали об осуждении и стереотипах, в том числе со стороны друзей и семьи.

"Осуждение приходит со всех сторон, не только от семьи, друзей, коллег, но и людей, которых встречаем на улице. Более того, получаем осуждение даже от сообщества жен заключенных, потому что мы познакомились с мужьями, когда они уже были за решеткой. Люди не могут понять, зачем искать любовь в тюрьме? Думают, что это из-за низкой самооценки", — рассказывает Джиджи.

Недавно дуэт запустил подкаст под названием "Любовь в стенах" Фото: Instagram

Пейдж, медицинская работница из Пенсильвании, познакомилась со своим мужем Джозефом в 2021 году. Она скучала во время карантина и решила заглянуть на сайт Write A Prisoner. К тому времени Джозеф находился в тюрьме уже 14 лет — у него пожизненный срок, но Пейдж надеется, что однажды ее любимого выпустят.

"Большинство людей намекает, что с нами что-то не так", — добавляет Николь, у которой есть пятилетний сын от предыдущих отношений.

История Джиджи

Джиджи, в свою очередь, познакомилась с Майклом восемь лет назад после просмотра документального фильма об осужденных к смертной казни. Ее возлюбленный находится в тюрьме с 20-летнего возраста, то есть уже 25 лет.

В то время Тейлор была замужем и не искала любви. Однако, когда Майкл ответил на письмо, то она была поражена его откровенным рассказом. Вскоре после этого ее покинул официальный муж.

"Если вы жена пожизненно заключенного или ваш любимый человек находится в камере смертников, то люди не могут смириться с этим. Мой папа отнесся к моему выбору достаточно рационально, а мама — нет. Она не разговаривала со мной около полутора недель. С тех пор прошло семь лет. Сейчас она сделала шаг вперед и начинает приходить в себя. Мы вместе плакали в машине", — добавила жена заключенного.

Напомним, женщина заплатила законной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов США) за развод, но в итоге осталась ни с чем. Как выяснилось, ее конкурентка взяла деньги, но отказалась расторгнуть брак. Народный суд стал на ее сторону и отклонил запрос на возврат полученной суммы.

Кроме того, после лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намени, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница ростом 176 см.