"Тюремні дружини" вийшли заміж за чоловіків, які решту життя проведуть у в'язниці (фото)

Пейдж Ніколь та Джіджі Тейлор познайомилися зі своїми чоловіками через вебсайти для листування з ув’язненими. Нещодавно дует запустив подкаст під назвою "Любов у стінах", щоб розповісти про свій досвід.

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Дві подруги, Пейдж Ніколь та Джіджі Тейлор, стикаються з суспільним осудом через своїх чоловіків, які помруть за ґратами. Коханий Пейдж, Джозеф, відбуває довічне ув'язнення, а обранець Джіджі, Майкл, потрапив у камеру смертників. Про їхній досвід пише видання The Sun.

Обидві жінки познайомилися зі своїми чоловіками через вебсайти для листування з ув’язненими. Вони стверджують, що ці романтичні стосунки дуже цінні, попри відсутність фізичної близькості.

Суспільний осуд

Нещодавно дует запустив подкаст під назвою "Любов у стінах". В одному з останніх епізодів ведучі розмовляли про осуд і стереотипи, в тому числі з боку друзів та сім'ї.

"Осуд приходить з усіх боків, не лише від сім'ї, друзів, колег, а й людей, яких зустрічаємо на вулиці. Ба більше, отримуємо осуд навіть від спільноти дружин ув'язнених, бо ми познайомилися з чоловіками, коли вони уже були за ґратами. Люди не можуть зрозуміти, навіщо шукати кохання у в'язниці? Думають, що це через низьку самооцінку", — розповідає Джіджі.

Нещодавно дует запустив подкаст під назвою "Любов у стінах" Фото: Instagram

Пейдж, медична працівниця з Пенсильванії, познайомилася зі своїм чоловіком Джозефом у 2021 році. Вона нудьгувала під час карантину й вирішила зазирнути на сайт Write A Prisoner. На той час Джозеф перебував у в'язниці вже 14 років — у нього довічний термін, але Пейдж сподівається, що одного дня її коханого випустять.

"Більшість людей натякає, що з нами щось не так", — додає Ніколь, яка має п'ятирічного сина від попередніх стосунків.

Історія Джіджі

Джіджі, своєю чергою, познайомилася з Майклом вісім років тому після перегляду документального фільму про засуджених до смертної кари. Її коханий перебуває у в'язниці з 20-річного віку, тобто вже 25 років.

На той час Тейлор була заміжньою і не шукала кохання. Однак, коли Майкл відповів на лист, то вона була вражена його відвертою розповіддю. Невдовзі після цього її покинув офіційний чоловік.

"Якщо ви дружина довічно ув'язненого або ваша кохана людина перебуває в камері смертників, то люди не можуть змиритися з цим. Мій тато віднісся до мого вибору досить раціонально, а мама — ні. Вона не розмовляла зі мною близько півтора тижня. Відтоді минуло сім років. Зараз вона зробила крок вперед і починає приходити до тями. Ми разом плакали у машині", — додала дружина в’язня.

Нагадаємо, жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але у підсумку залишилась ні з чим. Як з’ясувалось, її конкурентка взяла гроші, але відмовилась розірвати шлюб. Народний суд став на її бік й відхилив запит на повернення одержаної суми.

Крім того, після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.