Тюремна наглядачка закохалася у в'язня й створила з ним сім'ю (фото)

Жінка щотижня вирушає в 12-годинну дорогу, щоб провести вісім годин зі своїм чоловіком, і чекає на його звільнення.

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Незвичайна історія кохання, що кидає виклик традиційним уявленням про стосунки, сколихнула США. Тамека, колишня тюремна наглядачка, одружилася з ув'язненим Джонатаном, якого добре знає ще з дитинства. Про їхній роман йдеться у сюжеті, опублікованому на YouTube-каналі Truly.

Життя розвело пару на тривалий час: Тамека почала працювати у в'язниці, а Джонатан опинився за ґратами, отримавши 25 років ув'язнення.

Неймовірна історія кохання

Після 14-річної розлуки доля несподівано звела друзів дитинства знову. Джонатан надіслав листа їхньому спільному другові, зізнавшись, що досі кохає Тамеку. Згодом жінка відповіла і між ними закрутився роман.

Під час однієї з тюремних зустрічей Джонатан зробив коханій пропозицію. Тамека погодилася вийти за нього заміж просто в стінах тюрми. Тепер жінка щотижня вирушає в 12-годинну дорогу, щоб провести вісім годин зі своїм чоловіком.

Тамека одружена з в'язнем Фото: You Tube | Truly

Звільнившись з роботи, Тамека зіштовхнулась з нерозумінням людей довкола. Колишні колеги ставляться до неї насторожено, а друзі критикують рішення одружитися зі злочинцем. Проте жінка залишається непохитною.

Плани на майбутнє

"Я не приймаю це як належне. Він — моє найбільше благословення", — наголошує Тамека. Раніше американка критично ставилася до дівчат, які зустрічаються з ув'язненими, але тепер змінила свою думку.

Пара подружилась ще у дитинстві Фото: Truly Show

Жінка отримує пенсію, яка дозволяє утримувати і себе, і чоловіка. Вона сподівається, що після звільнення Джонатана вони щасливо житимуть разом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але зрештою залишилася ні з чим. Як виявилося, суперниця взяла гроші, проте відмовилася розривати шлюб. Народний суд став на її бік і відхилив вимогу про повернення отриманої суми.

А тим часом китаєць на ім’я Тянь після багатьох невдалих побачень наосліп знайшов своє кохання та одружився з білоруською моделлю Намені, яка значно вища за нього. Чоловік має зріст 158 см, тоді як його обраниця — 176 см.