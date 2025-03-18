Пара после 70 лет брака одним предложением раскрыла секрет счастья (фото)

91-летний Дерек и его 92-летняя возлюбленная Бренда раскрыли ключевые принципы, которые помогли им сохранить крепкий союз на протяжении стольких лет.

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Дерек и Бренда Додж из деревни Балтонсборо (Великобритания) недавно отметили платиновую годовщину своего брака, поделившись с общественностью мудростью, накопленной за семь десятилетий совместной жизни. Подробнее об их истории пишет издание BBC.

91-летний Дерек и 92-летняя Бренда раскрыли ключевые принципы, которые помогли им сохранить крепкий союз на протяжении стольких лет.

Секрет счастливой жизни

По словам супругов, основой их длительных отношений стали взаимоуважение, терпение и честность. Отдельно они отмечают важность понимания того, что партнеры не должны соглашаться друг с другом по всем вопросам — разница во взглядах является нормой совместной жизни.

Пара поженилась в 1955 году Фото: Brenda Dodge

История любви Дерека и Бренды началась в местном молодежном клубе. В тот памятный вечер Дерек "потерял самообладание", из-за чего его попросили покинуть заведение. Бренда, почувствовав сочувствие к молодому человеку, решила провести его домой. Эта прогулка стала началом их отношений, которые продолжаются уже 70 лет.

Их пример вдохновляет

Дерек решился сделать предложение любимой, когда ему исполнилось 19 лет. После этого он два года служил в армии. Официально пара поженилась лишь в 1955 году. За годы совместной жизни у супругов родилось двое детей, которые подарили им семерых внуков и двух правнуков.

"Мы действительно прожили очень счастливую жизнь", — подытожила Бренда, переосмысливая то, как сложилась ее судьба. Символично, что день платиновой годовщины свадьбы совпал с 91-м днем рождения Дерека, что придало особое значение празднованию.

Пример долгожителей из Великобритании вдохновляет многих пар, демонстрируя, что настоящая любовь, построенная на взаимоуважении и понимании, способна выдержать испытание временем.

Напомним, ранее 104-летняя Бетти Майфанвей Буллок, которая родилась в 1920 году в Уэльсе (Великобритания), поделилась секретом долголетия и главными принципами своей жизни. Бетти никогда не употребляла алкоголь, не курила и много лет ездила на работу на велосипеде. В ее рационе преобладали фруктовые соки, смузи и полезные овощные супы.

Кроме того, в другой публикации мы писали об Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая также раскрыла свой рецепт долгой и счастливой жизни. Женщина стала свидетелем двух мировых войн, эпидемии испанского гриппа 1918 года, пандемии COVID-19 и получила право голоса за 11 лет до принятия соответствующего закона для американок.