Пара після 70 років в шлюбі одним реченням розкрила секрет щастя (фото)

91-річний Дерек та його 92-річна кохана Бренда розкрили ключові принципи, які допомогли їм зберегти міцний союз протягом стількох років.

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Дерек і Бренда Додж із села Балтонсборо (Велика Британія) нещодавно відзначили платинову річницю свого шлюбу, поділившись із громадськістю мудрістю, накопиченою за сім десятиліть спільного життя. Детальніше про їхню історію пише видання BBC.

91-річний Дерек та 92-річна Бренда розкрили ключові принципи, які допомогли їм зберегти міцний союз протягом стількох років.

Секрет щасливого життя

За словами подружжя, основою їхніх тривалих стосунків стали взаємоповага, терпіння та чесність. Окремо вони наголошують на важливості розуміння того, що партнери не мусять погоджуватися одне з одним з усіх питань — різниця у поглядах є нормою спільного життя.

Пара одружилася в 1955 році Фото: Brenda Dodge

Історія кохання Дерека і Бренди розпочалася в місцевому молодіжному клубі. Того пам'ятного вечора Дерек "втратив самовладання", через що його попросили залишити заклад. Бренда, відчувши співчуття до молодого чоловіка, вирішила провести його додому. Ця прогулянка стала початком їхніх стосунків, які тривають уже 70 років.

Їхній приклад надихає

Дерек наважився освідчитися коханій, коли йому виповнилося 19 років. Після цього він два роки служив в армії. Офіційно пара одружилася лише в 1955 році. За роки спільного життя у подружжя народилося двоє дітей, які подарували їм сімох онуків та двох правнуків.

"Ми дійсно прожили дуже щасливе життя", — підсумувала Бренда, переосмислюючи те, як склалась її доля. Символічно, що день платинової річниці весілля збігся з 91-м днем народження Дерека, що додало особливого значення святкуванню.

Приклад довгожителів з Великої Британії надихає багатьох пар, демонструючи, що справжнє кохання, побудоване на взаємоповазі та розумінні, здатне витримати випробування часом.

Нагадаємо, раніше 104-річна Бетті Майфанвей Буллок, яка народилась у 1920 році в Уельсі (Велика Британія), поділилася секретом довголіття та головними принципами свого життя. Бетті ніколи не вживала алкоголь, не палили й багато років їздила на роботу велосипедом. У її раціоні переважали фруктові соки, смузі та корисні овочеві супи.

Окрім того, в іншій публікації ми писали про Елізабет Френсіс із Г’юстона, яка також розкрила свій рецепт довгого та щасливого життя. Жінка стала свідком двох світових воєн, епідемії іспанського грипу 1918 року, пандемії COVID-19 і отримала право голосу за 11 років до ухвалення відповідного закону для американок.