Невеста придумала как женить гостей свадьбы: идея стала вирусной (видео)

Пара из Великобритании придумала "газету для одиноких" гостей своей свадьбы. Идея получила тысячи положительных отзывов в соцсетях.

Как сообщает The Mirror, жених и невеста создали так называемую "газету для одиноких". В ней были фото и короткие описания каждого холостого гостя, что напоминало профили из приложений для знакомств. К изданию также добавили QR-код, по которому можно было загрузить лучшие фотографии вечера.

Во время праздника участники "газеты" могли обмениваться фотографиями и общаться в непринужденной атмосфере. По словам организаторов, это должно было облегчить знакомства и дать шанс на новые романтические истории.

Идея получила положительные отзывы как от присутствующих, так и от пользователей сети. Один из комментаторов отметил, что это "гораздо менее неловко, чем традиционное бросание букета", а другой назвал подход "гениальным" и таким, что "избавляет от догадок, кто из гостей свободен".

Впрочем, не все поддержали такую инициативу. Некоторые указали, что не хотели бы быть "в центре внимания" из-за своего семейного статуса, и попросили бы организаторов "просто позволить наслаждаться праздником".

