Свекруха на весіллі кинула тортом в обличчя невістки: що між ними сталося (відео)

Американка, яку звуть Сем, поділилася курйозним відео з власного весілля. Свекруха публічно обмазала її обличчя тортом. Це мало стати веселою розвагою, а перетворилось у сімейну драму.

На кадрах показано момент розрізання весільного торта, коли свекруха зухвалим вчинком псує молодятам святкування. Наречена опублікувала відео в TikTok, зібравши понад 1,8 мільйона переглядів.

За словами Сем, вони з чоловіком свідомо вирішили не повторювати популярний тренд із розмазуванням торта по обличчю один одного.

Однак під час церемонії розрізання торта шматочок крему впав, і Сем жартівливо кинула його в натовп гостей. "Його зловила моя тітка (спіймала його на 10 з 10)", — розповіла вона.

Свекруха накинулась на наречену

У цей час свекруха в чорній сукні несподівано кинулася до нареченої, забрала крем у тітки та силою засунула його в рот невістці, тримаючи її за зап'ястя. Йдучи геть, жінка сказала: "Ось так, задаймо тон".

"Це був перший раз, коли ми побачили цю її сторону. Ми з чоловіком повністю шоковані та збентежені. Вона сказала, що це був "просто жарт". Я досі витираю напругу", — поділилась емоціями Сем.

Свекруха кидає торт в наречену Фото: TikTok

Користувачі мережі активно відреагували на відео. Один з коментаторів написав: "Її обличчя після скоєного говорить, що це не жарт".

Коментарі глядачів

"Усе, що вона робила до весілля, також натякало, що це не жарт", — відповіла Сем;

Інший користувач прокоментував: "Це справді щойно сталося? На моїх очах? Зараз? Ми всі це бачили? Неможливо";

"Твої почуття абсолютно виправдані. Хто робить таке перед усіма під час особливої події?!" — написав третій коментатор;

"Неймовірно. Ти повинна встановити межі прямо зараз", — додав четвертий;

"Вона тебе не любить", — стверджує ще один користувач.

