Зіпсувала всім свято: свекруха одягла ідентичну весільну сукню, як у нареченої (фото)
Весілля, яке мало стати найщасливішим днем у житті молодої пари, закінчилося скандалом через поведінку свекрухи. Жінка одягнула на церемонію білосніжне вбрання, яке майже не відрізнялося від сукні нареченої.
На фото, опублікованому на одному з форумів Reddit — Wedding Shaming, наречена позує зі своїм чоловіком у розкішній мереживній сукні та з букетом синьо-білих квітів. Втім, увагу користувачів мережі привернула деталь на задньому плані — мати нареченого була в такій самій білій сукні.
"Моя свекруха плакала весь день нашого весілля. Вона голосно ридала навіть напередодні, скаржачись, що розчарована вибором свого сина, що з усіх можливих жінок він обрав саме мене", — розповіла авторка публікації.
Ігнорування весільних традицій
За її словами, свекруха не лише продемонструвала своє невдоволення публічно, а й проігнорувала весільні традиції — не підписала книгу побажань й не подарувала молодятам навіть листівки.
Скандал, який почався ще до церемонії, міг би зруйнувати атмосферу весілля, однак із часом усе змінилося. Наречена зізналася, що події відбувалися п’ять років тому, і зараз у родині зовсім інші стосунки.
"Насправді зараз усе добре. Він поставив її на місце після весілля, відтоді вона поводиться чемно", — додала жінка.
Думки людей
Користувачі соцмереж активно коментують історію, підтримуючи наречену та критикуючи свекруху.
- "Якщо це тебе хоч трохи втішить — ти виглядала неймовірно!";
- "З того, як свекруха тримає сина за руку, видно, ніби вона сама хоче бути нареченою";
- "Мами синів такі дивні".
Один з учасників обговорення додав, що навіть найскладніші родинні конфлікти можуть мати щасливий фінал при правильному підході.
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