Зіпсувала всім свято: свекруха одягла ідентичну весільну сукню, як у нареченої (фото)

Весілля, яке мало стати найщасливішим днем у житті молодої пари, закінчилося скандалом через поведінку свекрухи. Жінка одягнула на церемонію білосніжне вбрання, яке майже не відрізнялося від сукні нареченої.

Related video

На фото, опублікованому на одному з форумів Reddit — Wedding Shaming, наречена позує зі своїм чоловіком у розкішній мереживній сукні та з букетом синьо-білих квітів. Втім, увагу користувачів мережі привернула деталь на задньому плані — мати нареченого була в такій самій білій сукні.

"Моя свекруха плакала весь день нашого весілля. Вона голосно ридала навіть напередодні, скаржачись, що розчарована вибором свого сина, що з усіх можливих жінок він обрав саме мене", — розповіла авторка публікації.

Ігнорування весільних традицій

За її словами, свекруха не лише продемонструвала своє невдоволення публічно, а й проігнорувала весільні традиції — не підписала книгу побажань й не подарувала молодятам навіть листівки.

Свекруха одягла білу сукню на весілля Фото: Reddit

Скандал, який почався ще до церемонії, міг би зруйнувати атмосферу весілля, однак із часом усе змінилося. Наречена зізналася, що події відбувалися п’ять років тому, і зараз у родині зовсім інші стосунки.

"Насправді зараз усе добре. Він поставив її на місце після весілля, відтоді вона поводиться чемно", — додала жінка.

Думки людей

Користувачі соцмереж активно коментують історію, підтримуючи наречену та критикуючи свекруху.

"Якщо це тебе хоч трохи втішить — ти виглядала неймовірно!";

"З того, як свекруха тримає сина за руку, видно, ніби вона сама хоче бути нареченою";

"Мами синів такі дивні".

Один з учасників обговорення додав, що навіть найскладніші родинні конфлікти можуть мати щасливий фінал при правильному підході.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, ми розповідали про антитренди 2025 року від Андре Тана.