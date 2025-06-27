Співачка KOLA показала свій весільний образ і загадкового чоловіка-іноземця (фото)

26 червня пара відсвяткувала річницю свого таємного весілля, проведеного за кордоном. KOLA присвятила обранцю пісню та поділилась знімками з пам’ятного дня.

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Співачка Анастасія Прудіус публічно привітала чоловіка з річницею через Instagram. Вона зауважила, що її пісня "Говорили" — для нього.

"Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий", — написала KOLA.

Фото KOLA з чоловіком-іноземцем Фото: instagram.com/kola__official

Вона висловила жаль, що такий рідкісний момент щастя з нею не змогли розділити усі друзі через війну в Україні.

"Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі і я буду показувати їм Україну! Будемо співати пісні, запросимо співачку KOLA (я домовлюсь, вона буде) і будемо святкувати не тільки наше свято, а і нашу перемогу", — пообіцяла артистка, попросивши у чоловіка таку ж оцінку й натякнувши на його важкий графік.

Фото KOLA в образі нареченої Фото: instagram.com/kola__official

Як раніше зізнавалась Анастасія, її обранець В’ячеслав — старший на 13 років і має дітей від попереднього шлюбу. Він займається бізнесом, і пара живе на дві країни. Попри те, що чоловік — іноземець, співачка спілкується з ним українською мовою, але сама вчить іврит. Подружжя хоче, щоб в майбутньому їхні діти знали обидві мови й також вчили англійську.

Таємне весілля, як відомо, проходило у Празі. Гучного святкування пара не забажала через те, що і в Україні, і в Ізраїлі триває війна. Обранець KOLA родом з Дніпра, але його сім’я переїхала за кордон, коли він ще був дитиною. На момент освідчення вони перебували у стосунках півроку.

Зі знімків зрозуміло, що для таємного весілля співачка обрала мінімалістичний, але елегантний образ. Її біла сукня була закритою спереду, але мала відкриту спину. Акцентами стали об’ємні рукави та довгий шлейф.

Фото весільної сукні KOLA Фото: instagram.com/kola__official Фото KOLA у весільному образі Фото: instagram.com/kola__official

У весільному букеті Анастасії переважала біло-зелена колірна гама. Квіти, схожі на польові, доповнили контрастні кали.

Фото весільного букета Фото: instagram.com/kola__official

Волосся нареченої було зібраним, а голову прикрашала біла фата. Макіяж вона обрала натуральний та майже непомітний.

Фото макіяжу KOLA для таємного весілля Фото: instagram.com/kola__official

Також на фото можна побачити передвесільний образ KOLA. Для часу підготовки нареченої вона обрала білий халат та, ймовірно, білій боді.

Образ, в якому співачка готувалась до церемонії Фото: instagram.com/kola__official

Обличчя свого чоловіка, якого співачка ретельно приховує, вона не показала. Однак на спільних фото можна побачити, що він був вдягнений у класичний костюм з білою сорочкою, а на голові мав ярмулку або кіпу — традиційний єврейський чоловічий головний убір.

Спільне фото подружжя Фото: instagram.com/kola__official

У коментарях KOLA привітали українські зірки.

"Нехай ваша любов буде безмежною! Обіймаю", — написала співачка Наталія Могилевська.

Також привітання написала народна артистка Джамала. Компліменти KOLA залишили співачка Roxolana та модель Дарія Астаф’єва.

"Вітааааю, моя люба! Будьте завжди щасливі", — написала блогерка Дарія Квіткова.

Фанатська спільнота KOLA привітала її з особливим днем та побажала парі, щоб їхнє кохання лише міцнішало з кожним роком.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що KOLA опинилася в епіцентрі масованої атаки по Ізраїлю, коли по території країни випустили приблизно сотню ракет. Співачка почула 15 вибухів підряд і зізналась, що пережила сильний стрес, хоча вважала себе до цього готовою через досвід проживання в Україні.

Також Анастасія Прудіус ділилась, що точно збирається стати матір’ю, але для неї зараз "не на часі навіть думати про це серйозно". Співачка пояснила, що поки зосереджена на кар’єрі й не відчуває готовності вступити у новий етап життя.