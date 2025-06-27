Певица KOLA показала свой свадебный образ и загадочного мужа-иностранца (фото)

26 июня пара отпраздновала годовщину своей тайной свадьбы, проведенной за рубежом. KOLA посвятила избраннику песню и поделилась снимками с памятного дня.

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Певица Анастасия Прудиус публично поздравила мужа с годовщиной через Instagram. Она отметила, что ее песня "Говорили" — для него.

"Это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный", — написала KOLA.

Фото KOLA с мужем-иностранцем Фото: instagram.com/kola__official

Она выразила сожаление, что такой редкий момент счастья с ней не смогли разделить все друзья из-за войны в Украине.

"После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья и я буду показывать им Украину! Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу", — пообещала артистка, попросив у мужа такую же оценку и намекнув на его тяжелый график.

Фото KOLA в образе невесты Фото: instagram.com/kola__official

Как ранее признавалась Анастасия, ее избранник Вячеслав — старше на 13 лет и имеет детей от предыдущего брака. Он занимается бизнесом, и пара живет на две страны. Несмотря на то, что муж — иностранец, певица общается с ним на украинском языке, но сама учит иврит. Супруги хотят, чтобы в будущем их дети знали оба языка и также учили английский.

Тайная свадьба, как известно, проходила в Праге. Громкого празднования пара не пожелала из-за того, что и в Украине, и в Израиле идет война. Избранник KOLA родом из Днепра, но его семья переехала за границу, когда он еще был ребенком. На момент предложения они находились в отношениях полгода.

Из снимков понятно, что для тайной свадьбы певица выбрала минималистичный, но элегантный образ. Ее белое платье было закрытым спереди, но имело открытую спину. Акцентами стали объемные рукава и длинный шлейф.

Фото свадебного платья KOLA Фото: instagram.com/kola__official Фото KOLA в свадебном образе Фото: instagram.com/kola__official

В свадебном букете Анастасии преобладала бело-зеленая цветовая гамма. Цветы, похожие на полевые, дополнили контрастные каллы.

Фото свадебного букета Фото: instagram.com/kola__official

Волосы невесты были собраны, а голову украшала белая фата. Макияж она выбрала натуральный и почти незаметный.

Фото макияжа KOLA для тайной свадьбы для тайной свадьбы Фото: instagram.com/kola__official

Также на фото можно увидеть предсвадебный образ KOLA. Для времени подготовки невесты она выбрала белый халат и, вероятно, белый боди.

Образ, в котором певица готовилась к церемонии Фото: instagram.com/kola__official

Лицо своего мужа, которого певица тщательно скрывает, она не показала. Однако на совместных фото можно увидеть, что он был одет в классический костюм с белой рубашкой, а на голове имел ярмулку или кипу — традиционный еврейский мужской головной убор.

Совместное фото супругов Фото: instagram.com/kola__official

В комментариях KOLA поздравили украинские звезды.

"Пусть ваша любовь будет безграничной! Обнимаю", — написала певица Наталья Могилевская.

Также поздравления написала народная артистка Джамала. Комплименты KOLA оставили певица Roxolana и модель Дарья Астафьева.

"Поздравляю, моя дорогая! Будьте всегда счастливы", — написала блогер Дарья Квиткова.

Фанатское сообщество KOLA поздравило ее с особым днем и пожелало паре, чтобы их любовь только крепла с каждым годом.

Напомним, 14 июня стало известно, что KOLA оказалась в эпицентре массированной атаки по Израилю, когда по территории страны выпустили примерно сотню ракет. Певица услышала 15 взрывов подряд и призналась, что пережила сильный стресс, хотя считала себя к этому готовой из-за опыта проживания в Украине.

Также Анастасия Прудиус делилась, что точно собирается стать матерью, но для нее сейчас "не время даже думать об этом серьезно". Певица объяснила, что пока сосредоточена на карьере и не чувствует готовности вступить в новый этап жизни.