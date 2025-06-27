Певица KOLA показала свой свадебный образ и загадочного мужа-иностранца (фото)
26 июня пара отпраздновала годовщину своей тайной свадьбы, проведенной за рубежом. KOLA посвятила избраннику песню и поделилась снимками с памятного дня.
Певица Анастасия Прудиус публично поздравила мужа с годовщиной через Instagram. Она отметила, что ее песня "Говорили" — для него.
"Это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный", — написала KOLA.
Она выразила сожаление, что такой редкий момент счастья с ней не смогли разделить все друзья из-за войны в Украине.
"После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья и я буду показывать им Украину! Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу", — пообещала артистка, попросив у мужа такую же оценку и намекнув на его тяжелый график.
Как ранее признавалась Анастасия, ее избранник Вячеслав — старше на 13 лет и имеет детей от предыдущего брака. Он занимается бизнесом, и пара живет на две страны. Несмотря на то, что муж — иностранец, певица общается с ним на украинском языке, но сама учит иврит. Супруги хотят, чтобы в будущем их дети знали оба языка и также учили английский.
Тайная свадьба, как известно, проходила в Праге. Громкого празднования пара не пожелала из-за того, что и в Украине, и в Израиле идет война. Избранник KOLA родом из Днепра, но его семья переехала за границу, когда он еще был ребенком. На момент предложения они находились в отношениях полгода.
Из снимков понятно, что для тайной свадьбы певица выбрала минималистичный, но элегантный образ. Ее белое платье было закрытым спереди, но имело открытую спину. Акцентами стали объемные рукава и длинный шлейф.
В свадебном букете Анастасии преобладала бело-зеленая цветовая гамма. Цветы, похожие на полевые, дополнили контрастные каллы.
Волосы невесты были собраны, а голову украшала белая фата. Макияж она выбрала натуральный и почти незаметный.
Также на фото можно увидеть предсвадебный образ KOLA. Для времени подготовки невесты она выбрала белый халат и, вероятно, белый боди.
Лицо своего мужа, которого певица тщательно скрывает, она не показала. Однако на совместных фото можно увидеть, что он был одет в классический костюм с белой рубашкой, а на голове имел ярмулку или кипу — традиционный еврейский мужской головной убор.
В комментариях KOLA поздравили украинские звезды.
"Пусть ваша любовь будет безграничной! Обнимаю", — написала певица Наталья Могилевская.
Также поздравления написала народная артистка Джамала. Комплименты KOLA оставили певица Roxolana и модель Дарья Астафьева.
"Поздравляю, моя дорогая! Будьте всегда счастливы", — написала блогер Дарья Квиткова.
Фанатское сообщество KOLA поздравило ее с особым днем и пожелало паре, чтобы их любовь только крепла с каждым годом.
Напомним, 14 июня стало известно, что KOLA оказалась в эпицентре массированной атаки по Израилю, когда по территории страны выпустили примерно сотню ракет. Певица услышала 15 взрывов подряд и призналась, что пережила сильный стресс, хотя считала себя к этому готовой из-за опыта проживания в Украине.
Также Анастасия Прудиус делилась, что точно собирается стать матерью, но для нее сейчас "не время даже думать об этом серьезно". Певица объяснила, что пока сосредоточена на карьере и не чувствует готовности вступить в новый этап жизни.