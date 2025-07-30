Испортила всем праздник: свекровь надела идентичное свадебное платье, как у невесты (фото)

Свадьба, которая должна была стать самым счастливым днем в жизни молодой пары, закончилась скандалом из-за поведения свекрови. Женщина надела на церемонию белоснежный наряд, который почти не отличался от платья невесты.

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На фото, опубликованном на одном из форумов Reddit — Wedding Shaming, невеста позирует со своим мужем в роскошном кружевном платье и с букетом сине-белых цветов. Впрочем, внимание пользователей сети привлекла деталь на заднем плане — мать жениха была в таком же белом платье.

"Моя свекровь плакала весь день нашей свадьбы. Она громко рыдала даже накануне, жалуясь, что разочарована выбором своего сына, что из всех возможных женщин он выбрал именно меня", — рассказала автор публикации.

Игнорирование свадебных традиций

По ее словам, свекровь не только продемонстрировала свое недовольство публично, но и проигнорировала свадебные традиции — не подписала книгу пожеланий и не подарила молодоженам даже открытки.

Свекровь надела белое платье на свадьбу Фото: Reddit

Скандал, который начался еще до церемонии, мог бы разрушить атмосферу свадьбы, однако со временем все изменилось. Невеста призналась, что события происходили пять лет назад, и сейчас в семье совсем другие отношения.

"На самом деле сейчас все хорошо. Он поставил ее на место после свадьбы, с тех пор она ведет себя вежливо", — добавила женщина.

Мнения людей

Пользователи соцсетей активно комментируют историю, поддерживая невесту и критикуя свекровь.

"Если это тебя хоть немного утешит — ты выглядела невероятно!";

"По тому, как свекровь держит сына за руку, видно, будто она сама хочет быть невестой";

"Мамы сыновей такие странные".

Один из участников обсуждения добавил, что даже самые сложные семейные конфликты могут иметь счастливый финал при правильном подходе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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