Топ 5 самых стильных свадебных платьев: что выбрать невесте в 2025 году (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендах свадебных платьев 2025 года, что поможет невестам выбрать образ на самый важный день.

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Секретами идеального образа модельер поделился в Instagram.

"Свадебное платье в 2025 году — это не только о "классическом платье". Это о настроении, стиле и способе быть собой в самый важный день", — рассказывает Андре Тан.

Тренды свадебных платьев 2025 года

Бохо-шик

Расслабленные силуэты, кружево, воланы и плетеные элементы — именно так выглядит свадебное платье для невест, которым нравится богемная эстетика 70-х, рассказывает Андре Тан. Минимум корсетов — максимум свободы.

Бохо-шик Фото: Andre Tan/Instagram

Драпировка

Мягкие складки, струящиеся ткани и вдохновение греческими богинями. Драпировка вернулась в свадебную моду 2025 года. Длинные шлейфы, высокие разрезы, многослойные юбки — сочетание классики и современной драмы.

Драпировка вернулась в свадебную моду Фото: Andre Tan/Instagram

Минимализм

Чистые линии, минимум декора и силуэт, подчеркивающий фигуру. Минималистичные свадебные платья — для тех, кто ценит элегантность и естественную красоту. В таком платье удобно двигаться, и оно точно будет выглядеть стильно на фото даже спустя годы.

Минимализм остается в моде Фото: Andre Tan/Instagram

Силуэт "Русалка"

Этот фасон остается актуальным каждый год. Облегает тело, подчеркивает фигуру, а внизу раскрывается, как бутон цветка. В 2025 году "русалки" становятся еще легче: прозрачность, невесомые ткани, изящные детали.

Силуэт "Русалка" Фото: Andre Tan/Instagram

Тюль

Воздушные платья из тюля, похожие на облака — романтическая классика, которая в этом году становится еще более популярной, по словам Андре Тана. От балетной эстетики до прозрачности — тюль адаптируется под любой образ.

Тюль адаптируется под любой образ Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андре Тан рассказал, как из нескольких базовых вещей составить более 12 стильных образов во время летнего отпуска.

Знаменитый дизайнер также делился советами, что носить в самое теплое время года, чтобы выглядеть актуально и модно.

Кроме того, Фокус писал об антитрендах 2025 года от Андре Тана.