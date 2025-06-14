Топ 5 самых стильных свадебных платьев: что выбрать невесте в 2025 году (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендах свадебных платьев 2025 года, что поможет невестам выбрать образ на самый важный день.
Секретами идеального образа модельер поделился в Instagram.
"Свадебное платье в 2025 году — это не только о "классическом платье". Это о настроении, стиле и способе быть собой в самый важный день", — рассказывает Андре Тан.
Тренды свадебных платьев 2025 года
Бохо-шик
Расслабленные силуэты, кружево, воланы и плетеные элементы — именно так выглядит свадебное платье для невест, которым нравится богемная эстетика 70-х, рассказывает Андре Тан. Минимум корсетов — максимум свободы.
Драпировка
Мягкие складки, струящиеся ткани и вдохновение греческими богинями. Драпировка вернулась в свадебную моду 2025 года. Длинные шлейфы, высокие разрезы, многослойные юбки — сочетание классики и современной драмы.
Минимализм
Чистые линии, минимум декора и силуэт, подчеркивающий фигуру. Минималистичные свадебные платья — для тех, кто ценит элегантность и естественную красоту. В таком платье удобно двигаться, и оно точно будет выглядеть стильно на фото даже спустя годы.
Силуэт "Русалка"
Этот фасон остается актуальным каждый год. Облегает тело, подчеркивает фигуру, а внизу раскрывается, как бутон цветка. В 2025 году "русалки" становятся еще легче: прозрачность, невесомые ткани, изящные детали.
Тюль
Воздушные платья из тюля, похожие на облака — романтическая классика, которая в этом году становится еще более популярной, по словам Андре Тана. От балетной эстетики до прозрачности — тюль адаптируется под любой образ.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Андре Тан рассказал, как из нескольких базовых вещей составить более 12 стильных образов во время летнего отпуска.
- Знаменитый дизайнер также делился советами, что носить в самое теплое время года, чтобы выглядеть актуально и модно.
Кроме того, Фокус писал об антитрендах 2025 года от Андре Тана.