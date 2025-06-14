Топ 5 найстильніших весільних суконь: що обрати нареченій у 2025 році (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про тренди весільних суконь 2025 року, що допоможе нареченим обрати образ на найважливіший день.

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"Весільна сукня у 2025 році — це не тільки про "класичну сукню". Це про настрій, стиль і спосіб бути собою у найважливіший день", — розповідає Андре Тан.

Тренди весільних суконь 2025

Бохо-шик

Розслаблені силуети, мереживо, волани та плетені елементи — саме так виглядає весільна сукня для наречених, яким подобається богемна естетика 70-х, розповідає Андре Тан. Мінімум корсетів — максимум свободи.

Бохо-шик Фото: Andre Tan/Instagram

Драпірування

Мʼякі складки, струмливі тканини та натхнення грецькими богинями. Драпірування повернулося у весільну моду 2025 року. Довгі шлейфи, високі розрізи, багатошарові спідниці — поєднання класики та сучасної драми.

Драпірування повернулося у весільну моду Фото: Andre Tan/Instagram

Мінімалізм

Чисті лінії, мінімум декору та силует, що підкреслює фігуру. Мінімалістичні весільні сукні — для тих, хто цінує елегантність та природну красу. У такій сукні зручно рухатися, і вона точно виглядатиме стильно на фото навіть через роки.

Мінімалізм залишається в моді Фото: Andre Tan/Instagram

Силует "Русалка"

Цей фасон залишається актуальним щороку. Облягає тіло, підкреслює фігуру, а внизу розкривається, як бутон квітки. У 2025 році "русалки" стають ще легшими: прозорість, невагомі тканини, витончені деталі.

Силует "Русалка" Фото: Andre Tan/Instagram

Тюль

Повітряні сукні з тюлю, схожі на хмари — романтична класика, яка цього року стає ще більш популярною, за словами Андре Тана. Від балетної естетитики до прозорості — тюль адаптується під будь-який образ.

Тюль адаптується під будь-який образ Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Андре Тан розповів, як з кількох базових речей скласти понад 12 стильних образів під час літньої відпустки.

Знаменитий дизайнер також ділився порадами, що носити в найтеплішу пору року, щоб мати актуальний і модний вигляд.

Крім того, Фокус писав про антитренди 2025 року від Андре Тана.