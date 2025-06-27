"Смак неможливо купити": запрошення на весілля мільярдера Безоса висміяли

У мережі з'явилося фото ексклюзивного запрошення, яке отримали гості "весілля століття" мільярдера Джеффа Безоса та його нареченої Лорен Санчес, яке проходить у Венеції.

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Втім, користувачі мережі не оцінили дизайнерську задумку молодят, звинувативши їх у відсутності смаку пише BuzzFeed.

Так, запрошення на "весілля століття" оформлено в ніжних пастельних відтінках, прикрашене пір'ям, метеликами та зоряним пилом. На запрошенні зображено міст Ріальто з гондолами – один із найвідоміших символів міста на воді в Італії. Ба більше, молодята попросили відмовитися від подарунків, закликаючи зробити внески на підтримку кількох важливих ініціатив у Венеції: до офісу ЮНЕСКО для збереження історичної спадщини міста; до CORILA – для охорони екосистеми венеційської лагуни та до Венеційського міжнародного університету для розвитку екологічних і освітніх проєктів.

Запрошення на весілля Джеффа Безоса Фото: З відкритих джерел

"Це місто подарувало нам неоціненні спогади. Ми хочемо, щоб Венеція залишалася такою ж чарівною для майбутніх поколінь", — йдеться в запрошенні.

Втім, користувачі мережі різко розкритикували дизайн запрошення на весілля:

"Смак неможливо купити… Найпотворніше запрошення евер… Уявіть, що ви мультимультимільярдер і це дизайн запрошення на ваше весілля. Щось намальоване за допомогою Canva 15-річкою…"

"Усі ці гроші і ви не змогли заплатити комусь, щоби вам створили запрошення, яке би виглядало пристойно? Що це за г**вно з Picsart…"

"Ви можете бути мільярдером, але ваші весільні запрошення все одно виглядають як несмак і в них читається інфантильність".

Весільні урочистості Безоса та Санчес триватимуть три дні. Основна частина запланована на 27 червня на острові Сан-Джорджо-Маджоре. Через подію острів повністю закриють для туристів на шість днів.

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