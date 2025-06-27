Орландо Блума застукали з таємничою жінкою на весіллі в Безоса: де ділася його кохана Кеті Перрі

Британського актора Орландо Блума помітили, коли він обіймав таємничу жінку на передвесільному святкуванні засновника Amazon Джеффа Безоса у Венеції.

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Зірка "Піратів Карибського моря" проводив час з гостею, насолоджуючись триденним весіллям Джеффа та його нареченої Лорен Санчес в Італії. Раніше стало відомо, як актор зʼявиться на церемонії сам після розриву зі співачкою Кеті Перрі, пише The Sun.

Орландо бачили у білій сорочці та бежевому костюмі, коли він піднімався на яхту з іншими зірками. А згодом навіть обіймав загадкову жінку.

Орландо Блум з таємничою жінкою Фото: Backgrid

Невідомо, хто вона, але виглядало так, ніби дует добре одне одного знає та ладнає між собою. В якийсь момент Орландо обійняв жінку, поки вони розмовляли.

Орландо Блум перебуває у Венеції як один із зіркових гостей весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Окрім зірки фільму "Володар перснів", до списку гостей входять родина Кардаш'ян-Дженнер, Леонардо Ді Капріо, Іванка Трамп, Опра Вінфрі та Ашер. Нещодавно було оголошено, що місцем весілля Джеффа та Лорен буде "театр під відкритим небом" на венеційському острові.

Орландо Блум та Кеті Перрі розійшлися

Орландо Блум і Кеті Перрі познайомилися на афтепаті після церемонії "Золотий глобус" у січні 2016 року. Після кількох публічних появ разом вони офіційно підтвердили стосунки. Згодом розходилися та сходилися, а в серпні 2020 року у пари народилася донька — Дейзі Дав Блум. Це перша дитина для Кеті та друга для Орландо (він також виховує сина Флінна від Міранди Керр).

Орландо Блум та Кеті Перрі Фото: Getty Images

У червні 2025 року ЗМІ активно заговорили про розрив Кеті та Орландо, хоча сама пара офіційної заяви не давала.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сімейство Кардаш'ян прибуло до міста на воді в Італії напередодні весілля Джеффа Безоса.

Гостей з дорогого готелю у Венеції повиселяли на фоні весілля мільярдера.

Крім того, помічниця майбутньої дружини Безоса видала таємниці "весілля століття".