Людей повиселяли з готелю у Венеції заради найбагатшого чоловіка на планеті та його нареченої

Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес зупинилися в дорогому готелі Aman Venice у Венеції та орендували всі місця для проживання напередодні свого весілля на знаменитому острові.

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Інсайдер розповів, що перед приїздом зіркової пари "10 або 12 охоронців проводили обшук" у готелі, пише Page Six. "Вони заглядали в шафи та перевіряли внутрішній двір", — каже джерело.

Сцена у вестибюлі була "хаотичною", і люди запитували людей, чи зупиняються вони в готелі. Інсайдер також каже, що "гості, які раніше забронювали номери в готелі на середу ввечері задовго до цього, були вигнані, як тільки Безос орендував весь простір кілька місяців тому".

Готель Aman Venice у Венеції Фото: Aman Venice/Instagram

Ці гості переїжджають до інших готелів, включаючи St. Regis, а Aman оплачує їхні номери, окрім того, пропонує кращі умови.

Готель Aman Venice у Венеції Фото: Aman Venice/Instagram

Втім, "деякі скаржаться, що їм доводиться пакувати речі, користуватися транспортом [наданим Aman] і знову розпаковувати" в іншому місці.

Співробітники на місці говорили про майбутні святкування, а працівники спа-центру почувалися "перевантаженими", готуючись до "додаткової роботи, яка на них чекає від вимогливих гостей першої величини".

Джерела також кажуть, що в готелі є крило для знаменитостей, яке приховане від фотографів, і серед гостей у минулому була Кайлі Дженнер.

В інших венеційських люкс-закладах також посилювали безпеку, оскільки зірки першої величини прибувають на гучне італійське весілля Безоса та Санчес: Іванка Трамп та Джаред Кушнер, Опра Вінфрі, Гейл Кінг, Барбра Стрейзанд та Леонардо Ді Капріо.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Getty Images

Сім італійських поліцейських були помічені вдень у вестибюлі готелю St. Regis Venice, де, як кажуть, зупиняються VIP-гості весілля. Людей, які реєструвалися, попросили почекати зовні.

"Вони тримали людей біля дверей, і ще один поліцейський стояв зовні", — каже свідок. "Здавалося, що хтось важливий реєструвався. Менеджер стежив за тим, щоб навіть ті, у кого був багаж, мали бронювання. Одного члена родини впустили всередину, щоб він зареєструвався, поки інші чекали".

Присутність поліції була "незвичною" для готелю, де номери коштують майже 2000 доларів за ніч.

Ще одну групу, яка забронювала обід у ресторані готелю, Gio's, також змусили чекати. Усередині не помітили жодної знаменитості, хоча двом чоловікам провели екскурсію баром та зоною першого поверху.

Один місцевий житель каже, що вони були здивовані, побачивши човен, повний поліції, на воді.

Весільну вечірку Безоса та Санчес "перенесли в ізольовану, менш доступну частину Венеції з міркувань безпеки та щоб запобігти ризику протестів".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Асистентка Лорен Санчес ненароком видала таємниці прийдешнього торжества.

Джефф Безос та його наречена влаштували передвесільну пінну вечірку на борту супер'яхти вартістю 500 мільйонів доларів.

Крім того, Джефф Безос зняв для своєї шикарної церемонії одруження цілий острів у Венеції.