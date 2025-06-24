Помічниця Лорен Санчес ненавмисно відкрила подробиці її весілля з Безосом

Асистентка, найнята для зустрічі гостей на весіллі глави Amazon Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції вартістю 20 мільйонів доларів, ненароком видала таємниці прийдешнього торжества.

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Беатріс Бавато, позаштатного гіда, сфотографували, коли вона чекала гостей і співробітників лондонського агентства з організації весіль Lanza & Baucina в залі прибуття аеропорту Венеції. І папараці сфотографували її планшет, виявивши, що Лорен Санчес може залишитися без манікюру у свій важливий день, пише Daily Mail.

У планшеті, який Беатріс тримала в руках, були вказані імена, номери рейсів і місця розміщення деяких з 200 гостей, які повинні прибути до Венеції в найближчі кілька днів на весілля, яке вже охрестили весіллям десятиліття.

Беатріс Бавато ненароком розкрила деякі таємниці весілля Безоса Фото: скриншот

Список також припускає, що наречена в останню хвилину пережила стресове скасування: обраний нею перший майстер з манікюру відзначений як "не з'явився".

Серед тих, хто був зазначений у планшеті Беатріс, були Майк і Бет Джордж, які прибули рейсом British Airways із Лондона.

Джордж був колишнім керівником Amazon, який став президентом Bezos Academy, мережі безкоштовних дошкільних закладів, заснованих Джеффом Безосом, а раніше він очолював команди Echo і Alexa в Amazon.

Bezos Academy є частиною фонду Bezos Day One Fund, який опікується питаннями дошкільної освіти та допомоги бездомним. Він пішов з посади президента в жовтні 2024 року, але зберіг добрі стосунки з Безосом.

У Венеції вже почалися протести проти весілля мільярдера

У списку також значаться: Седрік Гроле, шеф-кухар кондитерської; Лора й Олівія Меле — візажисти; Софі Гаттерман, перукарка; Девід Сабшон, кінорежисер; Семюел Хоровіц, дизайнер Dolce and Gabbana і навіть Едурадо Тресольді, скульптор.

Тим часом до Венеції вже прибули Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, а також Діана фон Фюрстенберг і Джастін Стайн, також відомий як Джастін Джесса, автор пісень, який писав для таких артистів, як BackStreet Boys і Armin van Buuren. Журналісти припустили, що він напише пісню спеціально для весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес.

Джефф Безос і Лорен Санчес Фото: Getty

А присутність Семюела Хоровіца цілком зрозуміла, за чутками, бренд Dolce and Gabbana надасть Лорен Санчес 27 суконь для її весільних урочистостей.

Нагадаємо, тим часом щасливі наречений і наречена вже влаштували веселу передвесільну пінну вечірку на борту супер'яхти вартістю 500 мільйонів доларів.

Як відомо, Джефф Безос зняв для своєї шикарної церемонії одруження цілий острів у Венеції.