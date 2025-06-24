Помощница Лорен Санчес нечаянно открыла подробности ее свадьбы с Безосом

Ассистентка, нанятая для встречи гостей на свадьбе главы Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции стоимостью 20 миллионов долларов, ненароком выдала тайны грядущего торжества.

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Беатрис Бавато, внештатный гид, была сфотографирована, когда она ждала гостей и сотрудников лондонского агентства по организации свадеб Lanza & Baucina в зале прибытия аэропорта Венеции. И папарацци сфотографировали ее планшет, обнаружив, что Лорен Санчес может остаться без маникюра в свой важный день, пишет Daily Mail.

В планшете, который Беатрис держала в руках, были указаны имена, номера рейсов и места размещения некоторых из 200 гостей, которые должны прибыть в Венецию в ближайшие несколько дней на свадьбу, которую уже окрестили свадьбой десятилетия.

Беатрис Бавато ненароком раскрыла некоторые тайны свадьбы Безоса Фото: скриншот

Список также предполагает, что невеста в последнюю минуту пережила стрессовую отмену: выбранный ею первый мастер по маникюру отмечен как "не явился".

Среди тех, кто был указан в планшете Беатрис были Майк и Бет Джордж, прибывшие рейсом British Airways из Лондона.

Джордж был бывшим руководителем Amazon, который стал президентом Bezos Academy, сети бесплатных дошкольных учреждений, основанных Джеффом Безосом, а ранее он возглавлял команды Echo и Alexa в Amazon.

Bezos Academy является частью фонда Bezos Day One Fund, который занимается вопросами дошкольного образования и помощи бездомным. Он ушел с поста президента в октябре 2024 года, но сохранил хорошие отношения с Безосом.

В Венеции уже начались протесты против свадьбы миллиардера

В списке также значатся: Седрик Гроле, шеф-повар кондитерской; Лора и Оливия Меле – визажисты; Софи Гаттерман, парикмахер; Дэвид Сабшон, кинорежиссер; Сэмюэл Хоровиц, дизайнер Dolce and Gabbana и даже Эдурадо Тресольди, скульптор.

Тем временем в Венецию уже прибыли Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, а также Диана фон Фюрстенберг и Джастин Стайн, также известный как Джастин Джесса, автор песен, писавший для таких артистов, как BackStreet Boys и Armin van Buuren. Журналисты предположили, что он напишет песню специально для свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty

А присутствие Сэмюэла Хоровица вполне объяснимо, по слухам, бренд Dolce and Gabbana предоставит Лорен Санчес 27 платьев для ее свадебных торжеств.

Напомним, тем временем счастливые жених и невеста уже устроили веселую предсвадебную пенную вечеринку на борту суперъяхты стоимостью 500 миллионов долларов.

Как известно, Джефф Безос снял для своей шикарной церемонии бракосочетания целый остров в Венеции.